Ребров высказался о ситуации с Мудриком и его отстранением

Ребров поделился мнением о дисквалификации Мудрика
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с полузащитником Михаилом Мудриком. Футболист ранее получил временную дисквалификацию после положительного допинг-теста.
Ребров отметил, что отсутствие игрока ощущается особенно остро, сообщает Telegram-канал "Взбірна".
Михаил Мудрик пропускает уже не первые сборы и матчи национальной команды, и тренерский штаб надеется на его скорейшее возвращение. В штабе подчеркивают важность его роли в тактической и ментальной структуре "сине-желтых".
Что Ребров сказал о значении Мудрика для сборной
Тренер признался, что команде не хватает динамики и индивидуальных качеств Мудрика. Также он выразил поддержку футболисту и веру в то, что всё разрешится благополучно.
"Мудрик действительно очень важный игрок, он — важная часть нашей команды. Нам не хватает этого исполнителя, он действительно нам очень помогает. Мы надеемся, что он вернется в сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его", — заявил Ребров.
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