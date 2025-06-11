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Главная Спорт Ребров поделился мнением о дисквалификации Мудрика

Ребров поделился мнением о дисквалификации Мудрика

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 14:07
Ребров высказался о ситуации с Мудриком и его отстранением
Сергей Ребров во время общения с журналистами. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Ключові моменти Что Ребров сказал о значении Мудрика для сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с полузащитником Михаилом Мудриком. Футболист ранее получил временную дисквалификацию после положительного допинг-теста.

Ребров отметил, что отсутствие игрока ощущается особенно остро, сообщает Telegram-канал "Взбірна".

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Что Ребров сказал о значении Мудрика для сборной

Тренер признался, что команде не хватает динамики и индивидуальных качеств Мудрика. Также он выразил поддержку футболисту и веру в то, что всё разрешится благополучно.

"Мудрик действительно очень важный игрок, он — важная часть нашей команды. Нам не хватает этого исполнителя, он действительно нам очень помогает. Мы надеемся, что он вернется в сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его", — заявил Ребров. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Сергей Ребров
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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