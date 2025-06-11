Украинки в Осло — Магучих и Левченко выступят на этапе Diamond League

Ярослава Магучих после одного из этапов Бриллиантовой лиги. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Этап шведско-норвежской дуэли Бриллиантовой лиги Bislett Games пройдет 12 июня 2025 года в Осло. В программе соревнований среди главных событий — женский прыжок в высоту, где заявлены две ведущие украинские спортсменки.

В Стокгольме три дня спустя, 15 июня, пройдет BAUHAUS‑galan, и там также ожидают выступлений Ярослава Магучих и Юлия Левченко, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе украинские спортсменки уже значатся в старт-листах обоих этапов и готовы продолжить борьбу за медали и очки "Бриллиантовой лиги". Ярослава Магучих и Юлия Левченко проводят хороший сезон, они уже поднимались на подиум после предыдущих этапов турнира.

Юлия Левченко. Фото: Новини.LIVE

Что нужно знать о Магучих и Левченко

Ярослава Магучих — мировой лидер в сезоне, олимпийская чемпионка 2024 года, обладательница мирового рекорда 2.10 м, установила его в Париже и выиграла этап BAUHAUS-galan 2024 в Стокгольме. В сезоне 2025 она набрала максимум очков в Осло и Стокгольме. Ярослава лидирует в Diamond League.

Юлия Левченко в этом сезоне также на подъеме: ее лучший результат — 2.02 м, включая победу в Риме (2.00 м) и четвертое место в Шанхае с личным рекордом сезона 1.92 м. Она входит в топ‑20 мирового рейтинга (ранжирована 19-й командой Diamond League на Стокгольм).

Ярослава Магучих во время тренировки. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Лидеры сезона (по Diamond League, результаты 2025)

Ярослава Магучих — мировой рейтинг № 1, сезонный рекорд 2.10 м, олимпийское золото, лидер DW-таблицы

Юлия Левченко — личный сезонный рекорд 2.02 м, топ‑20 DW, завоевала призовые места в Риме и Шанхае

Никола Олислагерс (Австралия) — 2.03 м (рекорд сезона)

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 2.02 м (рекорд сезона)

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