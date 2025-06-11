Українки в Осло — Магучіх та Левченко виступлять на етапі Diamond League

Ярослава Магучіх після одного з етапів Діамантової ліги. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Етап шведсько-норвезької дуелі Діамантової ліги Bislett Games відбудеться 12 червня 2025 року в Осло. У програмі змагань серед головних подій — жіночий стрибок у висоту, де заявлені дві провідні українські спортсменки.

У Стокгольмі три дні потому, 15 червня, пройде BAUHAUS-galan, і там також очікують виступів Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві українські спортсменки вже значаться в старт-листах обох етапів і готові продовжити боротьбу за медалі та очки "Діамантової ліги". Ярослава Магучіх та Юлія Левченко проводять хороший сезон, вони вже піднімалися на подіум після попередніх етапів турніру.

Юлія Левченко. Фото: Новини.LIVE

Що потрібно знати про Магучіх та Левченко

Ярослава Магучіх — світова лідерка в сезоні, олімпійська чемпіонка 2024 року, володарка світового рекорду 2.10 м, встановила його в Парижі та виграла етап BAUHAUS-galan 2024 у Стокгольмі. У сезоні 2025 вона набрала максимум очок в Осло та Стокгольмі. Ярослава лідирує в Diamond League.

Юлія Левченко в цьому сезоні також на підйомі: її найкращий результат — 2.02 м, включно з перемогою в Римі (2.00 м) та четверте місце в Шанхаї з особистим рекордом сезону 1.92 м. Вона входить до топ-20 світового рейтингу (ранжована 19-ю командою Diamond League на Стокгольм).

Ярослава Магучіх під час тренування. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Лідери сезону (за Diamond League, результати 2025)

Ярослава Магучіх — світовий рейтинг № 1, сезонний рекорд 2.10 м, олімпійське золото, лідер DW-таблиці

Юлія Левченко — особистий сезонний рекорд 2.02 м, топ-20 DW, завоювала призові місця в Римі та Шанхаї

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2.03 м (рекорд сезону)

Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2.02 м (рекорд сезону)

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