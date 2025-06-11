Українки в Осло — Магучіх та Левченко виступлять на етапі Diamond League

Магучіх та Левченко готуються до Bislett Games в Осло
Етап шведсько-норвезької дуелі Діамантової ліги Bislett Games відбудеться 12 червня 2025 року в Осло. У програмі змагань серед головних подій — жіночий стрибок у висоту, де заявлені дві провідні українські спортсменки.
У Стокгольмі три дні потому, 15 червня, пройде BAUHAUS-galan, і там також очікують виступів Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві українські спортсменки вже значаться в старт-листах обох етапів і готові продовжити боротьбу за медалі та очки "Діамантової ліги". Ярослава Магучіх та Юлія Левченко проводять хороший сезон, вони вже піднімалися на подіум після попередніх етапів турніру.
Що потрібно знати про Магучіх та Левченко
Ярослава Магучіх — світова лідерка в сезоні, олімпійська чемпіонка 2024 року, володарка світового рекорду 2.10 м, встановила його в Парижі та виграла етап BAUHAUS-galan 2024 у Стокгольмі. У сезоні 2025 вона набрала максимум очок в Осло та Стокгольмі. Ярослава лідирує в Diamond League.
Юлія Левченко в цьому сезоні також на підйомі: її найкращий результат — 2.02 м, включно з перемогою в Римі (2.00 м) та четверте місце в Шанхаї з особистим рекордом сезону 1.92 м. Вона входить до топ-20 світового рейтингу (ранжована 19-ю командою Diamond League на Стокгольм).
Лідери сезону (за Diamond League, результати 2025)
- Ярослава Магучіх — світовий рейтинг № 1, сезонний рекорд 2.10 м, олімпійське золото, лідер DW-таблиці
- Юлія Левченко — особистий сезонний рекорд 2.02 м, топ-20 DW, завоювала призові місця в Римі та Шанхаї
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2.03 м (рекорд сезону)
- Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2.02 м (рекорд сезону)
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