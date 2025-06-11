Холанн поможет МЮ подписать одного из лучших форвардов мира

Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу шведского форварда Виктора Дьекереша. Нападающий "Спортинга" считается приоритетной целью английского клуба на летнее трансферное окно.

Дьекереш провел выдающийся сезон в Португалии и привлек внимание топ-клубов Европы, сообщает Mirror.

Реклама

Читайте также:

Английский "Манчестер Юнайтед" может опередить "Арсенал" в борьбе за игрока. Одним из факторов может стать личная связь с Эрлингом Холанном — по информации британских источников, Дьекереш и звезда "Ман Сити" являются близкими друзьями.

Что известно о трансфере Дьекереша

Шведский форвард забил более 50 голов за "Спортинг" в прошлом сезоне. Его переход в "МЮ" может стать воссоединением с Рубеном Аморимом, который возглавил "красных дьяволов" после ухода из Лиссабона.

Виктор Дьекереш на фоне талисмана "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

По информации британского исполнителя Тома Греннана, который дружит с Дьекерешем, форвард "ведет разные разговоры" и "хочет быть соседом Холанна в Манчестере".

Напомним, Сергей Ребров поделился мнением о ситуации с дисквалификацией Михаила Мудрика.

Илья Забарный станет самым дорогим футболистом сборной Украины.

У Владимира Шепелева появилось более выгодное предложение, чем трансфер в "Полесье".

Ярослава Магучих и Юлия Левченко возвращаются к соревнованиям и претендуют на награды.