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Главная Спорт МЮ подпишет игрока, который поможет команде бороться за титулы

МЮ подпишет игрока, который поможет команде бороться за титулы

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Дата публикации 11 июня 2025 15:18
Холанн поможет МЮ подписать одного из лучших форвардов мира
Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Rocha
Ключові моменти Что известно о трансфере Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу шведского форварда Виктора Дьекереша. Нападающий "Спортинга" считается приоритетной целью английского клуба на летнее трансферное окно.

Дьекереш провел выдающийся сезон в Португалии и привлек внимание топ-клубов Европы, сообщает Mirror.

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Английский "Манчестер Юнайтед" может опередить "Арсенал" в борьбе за игрока. Одним из факторов может стать личная связь с Эрлингом Холанном — по информации британских источников, Дьекереш и звезда "Ман Сити" являются близкими друзьями. 

Что известно о трансфере Дьекереша

Шведский форвард забил более 50 голов за "Спортинг" в прошлом сезоне. Его переход в "МЮ" может стать воссоединением с Рубеном Аморимом, который возглавил "красных дьяволов" после ухода из Лиссабона. 

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш на фоне талисмана "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Rocha

По информации британского исполнителя Тома Греннана, который дружит с Дьекерешем, форвард "ведет разные разговоры" и "хочет быть соседом Холанна в Манчестере". 

Напомним, Сергей Ребров поделился мнением о ситуации с дисквалификацией Михаила Мудрика. 

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спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Спортинг Виктор Дьекереш
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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