Заря продаст центрбека в Слован за 1,4 млн евро

Центральный защитник "Зари" Джордан. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" летом может провести выгодный трансфер на выход из команды. Команда планирует заработать на своем защитнике.

Об этом сообщили в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По информации источника, центральный защитник "Зари" Джордан может покинуть клуб, поскольку имеет предложение от "Слована" из Братиславы, который в прошлом сезоне был участником Лиги чемпионов.

Источник уточнил, что за 26-летнего бразильца предлагают 1,2-1,4 млн евро.

Джордан стал игроком "Зари" в июле 2023 года на правах аренды, а в июле 2024 года контракт стал полноценным после выкупа за 400 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Джордан провел 30 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Отметим, что луганскую команду летом покинет главный тренер Младен Бартулович, который решил возглавить "Александрию". На освободившееся место рассматривают бывшего тренера команды Виктора Скрипника, наставника "Ингульца" Василия Кобина и свободного агента и бывшего футболиста "Зари" Желько Любеновича.

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