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Головна Спорт Що відомо про Анну Реброву — дружину тренера збірної України

Що відомо про Анну Реброву — дружину тренера збірної України

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Дата публікації: 12 червня 2025 07:34
Анна Реброва показала родину головного тренера збірної України
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31
Ключові моменти Анна Реброва — не лише дружина тренера збірної

Анна Реброва, дружина тренера збірної України Сергія Реброва, привертає увагу не лише своєю зовнішністю. Вона також намагається розвиватись самостійно.

При цьому, саморозвиток Анни пов'язаний з YouTube-каналом, який має футбольну тематику, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анна Реброва
Анна та Сергій Реброви. Фото: instagram.com/annarebrova31

Реброва активно веде соціальні мережі. В Instagram у неї 15,4 тисяч фоловерів, а на YouTube підписано 9,16 тисячі чоловік.

Анна Реброва — не лише дружина тренера збірної

Анна, якій наразі 36 років, одружилася з тренером в 2016 році. Наразі пара виховує двох синів — Олександра — 6 років, та Микиту — 8 років. Від першого шлюбу Ребров має сина Сергія.

Анна Реброва
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

У Анни було чим підкорити Реброва, адже вона має струнку фігуру та природну красу, що допомагає їй гарно виглядати на фото в купальниках та будь-яких сукнях.

Анна Реброва
Анна Реброва з синами. Фото: instagram.com/annarebrova31

За освітою Анна — психолог, але наразі займається блогерством. У 2021 році вона запустила YouTube-канал, де зібрані інтерв'ю з дружинами відомих українських футболістів.

Також як блогер Анна ділиться рецептами, тренуваннями, порадами з психології.

Нагадаємо, Ребров раніше висловив своє ставлення щодо допінгової справи вінгера збірної Михайла Мудрика.

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футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров дружини футболістів Анна Реброва
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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