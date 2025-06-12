Анна Реброва показала родину головного тренера збірної України

Що відомо про Анну Реброву — дружину тренера збірної України
Анна Реброва, дружина тренера збірної України Сергія Реброва, привертає увагу не лише своєю зовнішністю. Вона також намагається розвиватись самостійно.
При цьому, саморозвиток Анни пов'язаний з YouTube-каналом, який має футбольну тематику, повідомив портал Новини.LIVE.
Реброва активно веде соціальні мережі. В Instagram у неї 15,4 тисяч фоловерів, а на YouTube підписано 9,16 тисячі чоловік.
Анна Реброва — не лише дружина тренера збірної
Анна, якій наразі 36 років, одружилася з тренером в 2016 році. Наразі пара виховує двох синів — Олександра — 6 років, та Микиту — 8 років. Від першого шлюбу Ребров має сина Сергія.
У Анни було чим підкорити Реброва, адже вона має струнку фігуру та природну красу, що допомагає їй гарно виглядати на фото в купальниках та будь-яких сукнях.
За освітою Анна — психолог, але наразі займається блогерством. У 2021 році вона запустила YouTube-канал, де зібрані інтерв'ю з дружинами відомих українських футболістів.
Також як блогер Анна ділиться рецептами, тренуваннями, порадами з психології.
Нагадаємо, Ребров раніше висловив своє ставлення щодо допінгової справи вінгера збірної Михайла Мудрика.
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