Анна Реброва показала родину головного тренера збірної України

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва, дружина тренера збірної України Сергія Реброва, привертає увагу не лише своєю зовнішністю. Вона також намагається розвиватись самостійно.

При цьому, саморозвиток Анни пов'язаний з YouTube-каналом, який має футбольну тематику, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Анна та Сергій Реброви. Фото: instagram.com/annarebrova31

Реброва активно веде соціальні мережі. В Instagram у неї 15,4 тисяч фоловерів, а на YouTube підписано 9,16 тисячі чоловік.

Анна Реброва — не лише дружина тренера збірної

Анна, якій наразі 36 років, одружилася з тренером в 2016 році. Наразі пара виховує двох синів — Олександра — 6 років, та Микиту — 8 років. Від першого шлюбу Ребров має сина Сергія.

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

У Анни було чим підкорити Реброва, адже вона має струнку фігуру та природну красу, що допомагає їй гарно виглядати на фото в купальниках та будь-яких сукнях.

Анна Реброва з синами. Фото: instagram.com/annarebrova31

За освітою Анна — психолог, але наразі займається блогерством. У 2021 році вона запустила YouTube-канал, де зібрані інтерв'ю з дружинами відомих українських футболістів.

Також як блогер Анна ділиться рецептами, тренуваннями, порадами з психології.

Нагадаємо, Ребров раніше висловив своє ставлення щодо допінгової справи вінгера збірної Михайла Мудрика.

Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх виступлять на етапі Діамантової ліги в Осло.

Українська дзюдоїстка настільки гарна, що могла б бути лицем нашої збірної замість Дар'ї Білодід.

"Манчестер Юнайтед" випередить "Арсенал" у гонці за забивним форвардом "Спортинга" Віктором Дьокерешем.