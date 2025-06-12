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Главная Спорт Что известно об Анне Ребровой — жене тренера сборной Украины

Что известно об Анне Ребровой — жене тренера сборной Украины

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Дата публикации 12 июня 2025 07:34
Анна Реброва показала семью главного тренера сборной Украины
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31
Ключові моменти Анна Реброва — не только жена тренера сборной

Анна Реброва, жена тренера сборной Украины Сергея Реброва, привлекает внимание не только своей внешностью. Она также пытается развиваться самостоятельно.

При этом, саморазвитие Анны связано с YouTube-каналом, который имеет футбольную тематику, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анна Реброва
Анна и Сергей Ребровы. Фото: instagram.com/annarebrova31

Реброва активно ведет социальные сети. В Instagram у нее 15,4 тысяч фолловеров, а на YouTube подписано 9,16 тысячи человек.

Анна Реброва — не только жена тренера сборной

Анна, которой сейчас 36 лет, вышла замуж за тренера в 2016 году. Сейчас пара воспитывает двух сыновей: Александра — 6 лет, и Никиту — 8 лет. От первого брака Ребров имеет сына Сергея.

Анна Реброва
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

У Анны было чем покорить Реброва, ведь она имеет стройную фигуру и естественную красоту, что помогает ей хорошо выглядеть на фото в купальниках и любых платьях.

Анна Реброва
Анна Реброва с сыновьями. Фото: instagram.com/annarebrova31

По образованию Анна — психолог, но сейчас занимается блогерством. В 2021 году она запустила YouTube-канал, где собраны интервью с женами известных украинских футболистов.

Также как блогер Анна делится рецептами, тренировками, советами по психологии.

Напомним, Ребров ранее высказал свое отношение относительно допингового дела вингера сборной Михаила Мудрика.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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