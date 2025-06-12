Анна Реброва показала семью главного тренера сборной Украины

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва, жена тренера сборной Украины Сергея Реброва, привлекает внимание не только своей внешностью. Она также пытается развиваться самостоятельно.

При этом, саморазвитие Анны связано с YouTube-каналом, который имеет футбольную тематику, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Анна и Сергей Ребровы. Фото: instagram.com/annarebrova31

Реброва активно ведет социальные сети. В Instagram у нее 15,4 тысяч фолловеров, а на YouTube подписано 9,16 тысячи человек.

Анна Реброва — не только жена тренера сборной

Анна, которой сейчас 36 лет, вышла замуж за тренера в 2016 году. Сейчас пара воспитывает двух сыновей: Александра — 6 лет, и Никиту — 8 лет. От первого брака Ребров имеет сына Сергея.

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

У Анны было чем покорить Реброва, ведь она имеет стройную фигуру и естественную красоту, что помогает ей хорошо выглядеть на фото в купальниках и любых платьях.

Анна Реброва с сыновьями. Фото: instagram.com/annarebrova31

По образованию Анна — психолог, но сейчас занимается блогерством. В 2021 году она запустила YouTube-канал, где собраны интервью с женами известных украинских футболистов.

Также как блогер Анна делится рецептами, тренировками, советами по психологии.

Напомним, Ребров ранее высказал свое отношение относительно допингового дела вингера сборной Михаила Мудрика.

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Украинская дзюдоистка настолько хороша, что могла бы быть лицом нашей сборной вместо Дарьи Белодед.

"Манчестер Юнайтед" опередит "Арсенал" в гонке за забивным форвардом "Спортинга" Виктором Дьокерешем.