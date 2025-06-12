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Головна Спорт Україна в Лізі націй перемогла одну з сильніших збірних світу

Україна в Лізі націй перемогла одну з сильніших збірних світу

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 06:00
Україна сенсаційно обіграла США у дебюті Ліги націй з волейболу
Україна обіграла команду США. Фото: FIVB
Ключові моменти Історична перемога України

Чоловіча збірна України з волейболу дебютувала в Лізі націй. В цьому турнірі грають найсильніші збірні світу.

В першій грі Україні протистояв бронзовий призер Олімпійських ігор в Парижі — команда США, передає "Суспільне Спорт".

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Історична перемога України

В першому в історії матчі чоловічої Ліги націй Україна обіграла команду США з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Україна — США — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Україна: Тупчій (16 очок), Щитков (2), Ковальов (10), Янчук (12), Тодуа (3), Семенюк (8), Бойко (л), Полуян (0), Кісілюк (0), Коваль (0), Синиця (0).

Гра на "Мараканазінью" в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, розпочалася впевнено для України, яка в першому сеті домінувала з перевагою в п’ять очок, завершивши партію з рахунком 25:22. Другий сет приніс перемогу 25:20 завдяки стабільній грі в кінцівці.

Третій сет видалася напруженим, оскільки американці повели з різницею в чотири очки, але українці зуміли не лише наздогнати, а й вирвати перемогу 25:23. Найрезультативнішим став Василь Тупчій із 16 очками.

Україна розділила лідерство в турнірній таблиці з Японією, яка також стартувала з "сухої" перемоги.

Наступний матч проти Куби відбудеться 13 червня о 23:30  за київським часом.

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США волейбол сенсація збірна України з волейболу Ліга націй (волейбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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