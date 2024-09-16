Володимир Ширма — віцепрезидент Федерації волейболу України помер 14 вересня

Віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма. Фото: instagram/olympic_team_ukraine

Віцепрезидент Федерації волейболу України, президент Асоціації ветеранів волейболу України, голова Житомирської обласної федерації волейболу Володимир Ширма помер 14 вересня. Як відомо, його смерть була раптовою.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України у неділю, 15 вересня.

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Смерть Володимира Ширми

"14 вересня 2024 року передчасно пішов з життя Володимир Ширма — віцепрезидент Федерації волейболу України, президент Асоціації ветеранів волейболу України, голова Житомирської обласної федерації волейболу, президент Волейбольного клубу ВК "Житичі-Полісся", перший заступник голови Відділення НОК України в Житомирській області", — йдеться у повідомленні.

У НОК наголосили, що внесок Володимира Ширми у розвиток українського спорту був неоціненним і це невимовна втрата для усієї олімпійської родини.

"НОК України висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто мав честь знати та працювати з Ширмою Володимиром Васильовичем", — додали у відомстві.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

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