Володимир Ширма — віцепрезидент Федерації волейболу України помер 14 вересня

Помер віцепрезидент Федерації волейболу України Володимир Ширма
Віцепрезидент Федерації волейболу України, президент Асоціації ветеранів волейболу України, голова Житомирської обласної федерації волейболу Володимир Ширма помер 14 вересня. Як відомо, його смерть була раптовою.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України у неділю, 15 вересня.
Смерть Володимира Ширми
"14 вересня 2024 року передчасно пішов з життя Володимир Ширма — віцепрезидент Федерації волейболу України, президент Асоціації ветеранів волейболу України, голова Житомирської обласної федерації волейболу, президент Волейбольного клубу ВК "Житичі-Полісся", перший заступник голови Відділення НОК України в Житомирській області", — йдеться у повідомленні.
У НОК наголосили, що внесок Володимира Ширми у розвиток українського спорту був неоціненним і це невимовна втрата для усієї олімпійської родини.
"НОК України висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто мав честь знати та працювати з Ширмою Володимиром Васильовичем", — додали у відомстві.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.
"Челсі" розраховує на Мудрика — Мареска пояснив, чого чекає від українця.
Шовковський назвав кадрові проблеми "Динамо" після перемоги над "Зорею".
Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.
Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй.
Читайте Новини.LIVE!