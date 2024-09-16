Владимир Ширма — вице-президент Федерации волейбола Украины умер 14 сентября

Вице-президент Федерации волейбола Украины Владимир Ширма. Фото: instagram/olympic_team_ukraine

Вице-президент Федерации волейбола Украины, президент Ассоциации ветеранов волейбола Украины, глава Житомирской областной федерации волейбола Владимир Ширма умер 14 сентября. Как известно, его смерть была внезапной.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины в воскресенье, 15 сентября.

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Смерть Владимира Ширмы

"14 сентября 2024 преждевременно ушел из жизни Владимир Ширма — вице-президент Федерации волейбола Украины, президент Ассоциации ветеранов волейбола Украины, председатель Житомирской областной федерации волейбола, президента Волейбольного клуба ВК "Житичи-Полесье", первый заместитель председателя Отделения НОК Украины в Житомирской области", — говорится в сообщении.

В НОК подчеркнули, что вклад Владимира Ширмы в развитие украинского спорта был неоценим и это невыразимая потеря для всей олимпийской семьи.

"НОК Украины выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто имел честь знать и работать с Ширмой Владимиром Васильевичем", — добавили в ведомстве.

Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке.

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