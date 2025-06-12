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Главная Спорт Украина в Лиге наций победила одну из сильнейших сборных в мире

Украина в Лиге наций победила одну из сильнейших сборных в мире

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 06:00
Украина сенсационно обыграла США в дебюте Лиги наций по волейболу
Украина обыграла команду США. Фото: FIVB
Ключові моменти Историческая победа Украины

Мужская сборная Украины по волейболу дебютировала в Лиге наций. В этом турнире играют сильнейшие сборные мира.

В первой игре Украине противостоял бронзовый призер Олимпийских игр в Париже — команда США, передает "Суспільне Спорт".

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Историческая победа Украины

В первом в истории матче мужской Лиги наций Украина обыграла команду США со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Украина — США — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Украина: Тупчий (16 очков), Щитков (2), Ковалев (10), Янчук (12), Тодуа (3), Семенюк (8), Бойко (л), Полуян (0), Кисилюк (0), Коваль (0), Синица (0).

Игра на "Мараканазинью" в Рио-де-Жанейро, Бразилия, началась уверенно для Украины, которая в первом сете доминировала с преимуществом в пять очков, завершив партию со счетом 25:22. Второй сет принес победу 25:20 благодаря стабильной игре в концовке.

Третий сет выдался напряженным, поскольку американцы повели с разницей в четыре очка, но украинцы сумели не только догнать, но и вырвать победу 25:23. Самым результативным стал Василий Тупчий с 16 очками.

Украина разделила лидерство в турнирной таблице с Японией, которая также стартовала с "сухой" победы.

Следующий матч против Кубы состоится 13 июня в 23:30 по киевскому времени.

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США волейбол сенсация сборная Украина по волейболу Лига наций (волейбол)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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