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Головна Спорт Трубін може замінити зірку в топклубі Італії

Трубін може замінити зірку в топклубі Італії

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 08:46
Трубін опинився на радарі двох грандів Європи
Анатолій Трубін на тренуванні у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Ключові моменти Який клуб став фаворитом у боротьбі за Трубіна

Голкіпер збірної України та лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін може змінити клубну прописку вже цього літа. В Італії обговорюється можливість його переходу в один із грандів Серії А.

У послугах Трубіна зацікавлені одразу декілька відомих клубів, повідомляє Tutto Mercato.

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За інформацією джерела, "Мілан" може розлучитися з Майком Меньяном, яким активно цікавиться лондонський "Челсі". У разі трансферу капітана збірної Франції на "Стемфорд Брідж" керівництво "россонері" вбачає в Трубіні одного з пріоритетних кандидатів на заміну. Також інтерес до українця проявляє "Манчестер Юнайтед".

Який клуб став фаворитом у боротьбі за Трубіна

"Бенфіка" завершила сезон 2024/2025 на другому місці в чемпіонаті Португалії, поступившись "Порту" всього 2 очками. Клуб вилетів у чвертьфіналі Ліги Європи, але Трубін провів сезон на високому рівні та потрапив до символічної збірної Прімейри.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Українець перейшов у "Бенфіку" 2023 року за 10 млн євро. У контракті між "Шахтарем" та "орлами" передбачено відсоток від перепродажу — за інформацією ЗМІ, близько 40%. Наразі трансферну вартість Трубіна оцінюють у 25-30 млн євро, і в разі продажу донецький клуб може заробити близько 10-12 млн євро.

Поки що офіційних пропозицій не надходило, але інтерес зростає. "Бенфіці" буде непросто утримати свого основного воротаря, якщо в справу всерйоз вступлять топклуби з Серії А та АПЛ.

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спорт футбол Мілан Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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