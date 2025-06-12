Трубин оказался на радаре двух грандов Европы

Анатолий Трубин на тренировке в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин может сменить клубное прописку уже этим летом. В Италии обсуждается возможность его перехода в один из грандов Серии А.

В услугах Трубина заинтересованы сразу несколько известных клубов, сообщает Tutto Mercato.

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По информации источника, "Милан" может расстаться с Майком Меньяном, которым активно интересуется лондонский "Челси". В случае трансфера капитана сборной Франции на "Стэмфорд Бридж" руководство "россонери" видит в Трубине одного из приоритетных кандидатов на замену. Также интерес к украинцу проявляет "Манчестер Юнайтед".

Какой клуб стал фаворитом в борьбе за Трубина

"Бенфика" завершила сезон 2024/2025 на втором месте в чемпионате Португалии, уступив "Порту" всего 2 очка. Клуб вылетел в четвертьфинале Лиги Европы, но Трубин провел сезон на высоком уровне и попал в символическую сборную Примейры.

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Украинец перешел в "Бенфику" в 2023 году за 10 млн евро. В контракте между "Шахтером" и "орлами" предусмотрен процент от перепродажи — по информации СМИ, около 40%. На данный момент трансферная стоимость Трубина оценивается в 25–30 млн евро, и в случае продажи донецкий клуб может заработать около 10–12 млн евро.

Пока официальных предложений не поступало, но интерес растет. "Бенфике" будет непросто удержать своего основного вратаря, если в дело всерьез вступят топ-клубы из Серии А и АПЛ.

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