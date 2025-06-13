В сборной Польши рассматривают Черчесова после увольнения Пробежа

Станислав Черчесов. Фото: KazFootball.kz

В сборной Польши произошел конфликт между главным тренером Михалом Пробежом и капитаном команды Робертом Левандовски. В результате специалист ушел с должности.

На замену есть ряд кандидатов, среди которых россиянин Станислав Черчесов, о чем сообщили росСМИ.

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Роберт Левандовски. Фото: instagram.com/_rl9

Пробеж, занимавший эту должность с апреля 2023 года, покинул ее после конфликта и поражения от Финляндии (1:2) в отборочном цикле к чемпионату мира.

До этого Левандовски сделал заявление об отказе выступать за сборную, пока ее тренирует Пробеж.

Польша может назначить россиянина

Информация источников о назначении Черчесова выглядит странно, но этот специалист ранее уже рассматривался среди претендентов на эту должность.

На уровне сборных Черчесов возглавлял национальные сборные России и Казахстана. В последней команде он проработал чуть меньше полугода и был уволен в январе 2025 года.

Также Черчесов ранее возглавлял венгерский "Ференцварош".

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