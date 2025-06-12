Скандал в сборной Польши — Левандовский вынудил тренера уйти

Роберт Левандовский во время матча за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж объявил об отставке на фоне публичного конфликта с Робертом Левандовским. Специалист принял решение покинуть команду после лишения нападающего капитанской повязки и напряженной атмосферы внутри коллектива.

Пробеж сообщил о своем решении через открытое прощальное письмо, сообщает аккаунт PZPN в соцсети X.

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Михал Пробеж подчеркнул, что работа в национальной сборной была его мечтой и самой большой честью, но ситуация, сложившаяся в команде, требует радикальных шагов. По данным польских СМИ, именно эпизод с Робертом Левандовским стал точкой невозврата: звезда сборной осталась недовольна не только решением тренера, но и его манерой управления.

Тренер Михал Пробеж. Фото: Reuters

Спад на фоне конфликта

Пробеж возглавлял сборную Польши с сентября 2023 года. Под его руководством команда заняла последнее место на Евро‑2024 и в своей группе дивизиона A Лиги наций. Болельщики и эксперты неоднократно говорили о разобщённости в коллективе и странных тренерских решениях.

"Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана. Спасибо всем, кто был рядом", — отметил тренер в своем прощальном обращении.

Напомним, донецкий "Шахтер" решил отказаться от выступления в еврокубках на польских и немецких стадионах.

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