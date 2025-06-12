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Главная Спорт Левандовский стал причиной увольнения тренера — что известно

Левандовский стал причиной увольнения тренера — что известно

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Дата публикации 12 июня 2025 12:01
Скандал в сборной Польши — Левандовский вынудил тренера уйти
Роберт Левандовский во время матча за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea
Ключові моменти Спад на фоне конфликта

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж объявил об отставке на фоне публичного конфликта с Робертом Левандовским. Специалист принял решение покинуть команду после лишения нападающего капитанской повязки и напряженной атмосферы внутри коллектива.

Пробеж сообщил о своем решении через открытое прощальное письмо, сообщает аккаунт PZPN в соцсети X

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Михал Пробеж подчеркнул, что работа в национальной сборной была его мечтой и самой большой честью, но ситуация, сложившаяся в команде, требует радикальных шагов. По данным польских СМИ, именно эпизод с Робертом Левандовским стал точкой невозврата: звезда сборной осталась недовольна не только решением тренера, но и его манерой управления.

Михал Пробеж
Тренер Михал Пробеж. Фото: Reuters

Спад на фоне конфликта 

Пробеж возглавлял сборную Польши с сентября 2023 года. Под его руководством команда заняла последнее место на Евро‑2024 и в своей группе дивизиона A Лиги наций. Болельщики и эксперты неоднократно говорили о разобщённости в коллективе и странных тренерских решениях.

"Где бы ни играла национальная сборная, ваша поддержка была услышана. Спасибо всем, кто был рядом", — отметил тренер в своем прощальном обращении. 

Напомним, донецкий "Шахтер" решил отказаться от выступления в еврокубках на польских и немецких стадионах. 

Бывший футболист "горняков" Анатолий Трубин может подписать контракт с клубом из Италии. 

Киевское "Динамо" претендует на звезду одной из африканских сборных. 

Луганская "Заря" готовит трансфер, который поможет клубу решить финансовые проблемы. 

скандал спорт футбол Роберт Левандовский Сборная Польши по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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