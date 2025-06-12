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Главная Спорт Динамо подпишет африканского таланта для усиления атаки

Динамо подпишет африканского таланта для усиления атаки

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 10:35
Динамо Киев может подписать юного игрока сборной Мали
Усману Саване (справа) во время презентации. Фото: Facebook
Ключові моменти Чемпион в поиске усиления состава

Киевское "Динамо" проявляет интерес к 17-летнему нападающему юношеской сборной Мали Усману Саване. Африканский футболист может отправиться на просмотр в расположение действующего чемпиона Украины. 

Источник не называет напрямую "Динамо", но намекает на украинский клуб, сообщает Facebook-аккаунт Reference14sport.

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Ранее сообщалось, что "бело-синие" собираются делать ставку на развитие игроков из клубной академии. Тем не менее интерес к африканскому таланту может свидетельствовать о более гибком подходе к комплектованию состава. Усман Саване считается перспективным форвардом на уровне сборных U17 и может подписать профессиональный контракт в Украине. 

Усман Саване
Усман Саване во время матча. Фото: Facebook

Чемпион в поиске усиления состава

"Динамо" завершило сезон 2024/2025 на первом месте, опередив в напряжённой борьбе "Александрию" и "Шахтер". Руководство клуба планирует укрепить атакующую линию и, вероятно, рассматривает Саване как инвестицию в будущее.

Усман Саване ранее уже вызывал интерес со стороны африканских и восточноевропейских клубов. В случае успешного просмотра, "Динамо" может заключить с ним контракт уже этим летом. 

Напомним, одним из голкиперов сборной Украины всерьез заинтересовался итальянский "Милан". 

Сборная Украины по волейболу сенсационно обыграла сильного соперника. 

Донецкий "Шахтер" отказался играть на польских и немецких стадионах в еврокубках. 

Известная украинская спортсменка присоединилась к Вооруженным силам Украины. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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