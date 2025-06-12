Украинская звезда семиборья вступила в ряды ВСУ

Алина Шух во время турнира. Фото: instagram.com/alinashukh/

Известная чемпионка мира среди юниоров Алина Шух начала военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. До этого она активно помогала армии в тылу и руководила волонтерским центром.

Спортсменка прошла 2,5 месяца подготовки, включая обучение тактической медицине, разведке и FPV-дронам, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Параллельно Алина Шух преодолела травму, операцию и инфекцию, но не отступила. В соцсетях она призналась, что сейчас занимается поддержкой англоязычных бойцов из 15 стран, помогает с рекрутингом, бытом и организацией миссий.

Алина Шух в армии. Фото: instagram.com/alinashukh/

Кто такая Алина Шух

Украинка является чемпионкой мира 2018 года среди юниоров в метании копья, чемпионкой Европы в семиборье среди молодежи. В мирной жизни она также проводила образовательные программы для военных и их семей, участвовала в международных и медийных инициативах.

"Никогда не чувствовала себя так на своем месте. Никогда так много не смеялась. Никогда не видела столько настоящих, сильных людей", — написала Алина.

Напомним, Анатолий Трубин может заменить звезду Серии А в известном клубе.

Сборная Украины по волейболу одержала сенсационную победу над одной из лучших команд мира.

Анна Реброва показала, как выглядит и чем занимается семья главного тренера сборной Украины.

Луганская "Заря" готовит один из самых громких трансферов нынешнего лета в УПЛ.