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Главная Спорт Известная украинская спортсменка присоединилась к ВСУ

Известная украинская спортсменка присоединилась к ВСУ

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Дата публикации 12 июня 2025 09:17
Украинская звезда семиборья вступила в ряды ВСУ
Алина Шух во время турнира. Фото: instagram.com/alinashukh/
Ключові моменти Кто такая Алина Шух

Известная чемпионка мира среди юниоров Алина Шух начала военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. До этого она активно помогала армии в тылу и руководила волонтерским центром.

Спортсменка прошла 2,5 месяца подготовки, включая обучение тактической медицине, разведке и FPV-дронам, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

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Параллельно Алина Шух преодолела травму, операцию и инфекцию, но не отступила. В соцсетях она призналась, что сейчас занимается поддержкой англоязычных бойцов из 15 стран, помогает с рекрутингом, бытом и организацией миссий.

Алина Шух
Алина Шух в армии. Фото: instagram.com/alinashukh/

Кто такая Алина Шух

Украинка является чемпионкой мира 2018 года среди юниоров в метании копья, чемпионкой Европы в семиборье среди молодежи. В мирной жизни она также проводила образовательные программы для военных и их семей, участвовала в международных и медийных инициативах.

"Никогда не чувствовала себя так на своем месте. Никогда так много не смеялась. Никогда не видела столько настоящих, сильных людей", — написала Алина.

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спорт Легкая атлетика Спортсмены в ВСУ Алина Шух Семиборье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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