Українська зірка семиборства вступила до лав ЗСУ

Аліна Шух під час турніру. Фото: instagram.com/alinashukh/

Відома чемпіонка світу серед юніорів Аліна Шух розпочала військову службу в лавах Збройних сил України. До цього вона активно допомагала армії в тилу та керувала волонтерським центром.

Спортсменка пройшла 2,5 місяці підготовки, включно з навчанням тактичної медицини, розвідки та FPV-дронів, про що розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Паралельно Аліна Шух подолала травму, операцію та інфекцію, але не відступила. У соцмережах вона зізналася, що зараз опікується підтримкою англомовних бійців із 15 країн, допомагає з рекрутингом, побутом та організацією місій.

Аліна Шух в армії. Фото: instagram.com/alinashukh/

Хто така Аліна Шух

Українка є чемпіонкою світу 2018 року серед юніорів у метанні списа, чемпіонкою Європи в семиборстві серед молоді. У мирному житті вона також проводила освітні програми для військових та їхніх родин, брала участь у міжнародних та медійних ініціативах.

"Ніколи не відчувала себе так на своєму місці. Ніколи так багато не сміялася. Ніколи не бачила стільки справжніх, сильних людей", — написала Аліна.

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