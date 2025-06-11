Хацкевич оценил игру Украины с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу во втором товарищеском матче в июне обыграла Новую Зеландию (2:1). Голы сине-желтой команды забили Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал игру Украины на стандартах, передает портал "Украинский футбол".

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Хацкевич похвалил сборную Украины

Хацкевич отметил, что матч с Новой Зеландией начался с определенной сумятицы, но впоследствии украинцы успокоились и завладели инициативой.

"Мне понравилось, что играли ребята, которые, пусть и имеют немного меньше мастерства игроков основы, но бились друг за друга. На поле была действительно команда!" — заявил специалист.

Эксперт похвалил агрессивность в нападении, эффективное использование флангов, многочисленные удары и своевременный прессинг.

Вместе с тем Хацкевич указал на слабость обороны, которая снова дала трещину после стандартных положений, как это было в игре с Канадой. Новая Зеландия во втором тайме сравняла счет после углового.

"Ребров много работает с цифрами и анализом. Проблемы с угловыми и стандартами — это то, что нужно исправлять. В матче с Канадой пропустили три гола из таких моментов, а здесь едва не повторилось", — отметил Хацкевич.

Эксперт добавил, что положительный результат важен для морального поднятия после поражения, но игра не была идеальной. По его мнению, до отбора на ЧМ-2026, который стартует в сентябре, у Реброва есть время устранить недостатки, в частности укрепить защитное звено и наладить взаимодействие.

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