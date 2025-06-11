Хацкевич оценил игру Украины с Новой Зеландией

Экс-тренер Динамо раскритиковал Реброва за игру на стандартах
Сборная Украины по футболу во втором товарищеском матче в июне обыграла Новую Зеландию (2:1). Голы сине-желтой команды забили Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал игру Украины на стандартах, передает портал "Украинский футбол".
Хацкевич похвалил сборную Украины
Хацкевич отметил, что матч с Новой Зеландией начался с определенной сумятицы, но впоследствии украинцы успокоились и завладели инициативой.
"Мне понравилось, что играли ребята, которые, пусть и имеют немного меньше мастерства игроков основы, но бились друг за друга. На поле была действительно команда!" — заявил специалист.
Эксперт похвалил агрессивность в нападении, эффективное использование флангов, многочисленные удары и своевременный прессинг.
Вместе с тем Хацкевич указал на слабость обороны, которая снова дала трещину после стандартных положений, как это было в игре с Канадой. Новая Зеландия во втором тайме сравняла счет после углового.
"Ребров много работает с цифрами и анализом. Проблемы с угловыми и стандартами — это то, что нужно исправлять. В матче с Канадой пропустили три гола из таких моментов, а здесь едва не повторилось", — отметил Хацкевич.
Эксперт добавил, что положительный результат важен для морального поднятия после поражения, но игра не была идеальной. По его мнению, до отбора на ЧМ-2026, который стартует в сентябре, у Реброва есть время устранить недостатки, в частности укрепить защитное звено и наладить взаимодействие.
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