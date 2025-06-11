Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Скандал вокруг Жеваго — Ворскла готовит смену владельца

Скандал вокруг Жеваго — Ворскла готовит смену владельца

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 15:41
Санкции добралиcь до Ворсклы — Жеваго уходит из футбола
Футболисты "Ворсклы" перед матчем. Фото: УНИАН
Ключові моменти Санкции и давление на Жеваго

У полтавской "Ворсклы" в ближайшее время может измениться структура собственности. Почетный президент клуба Константин Жеваго намерен уйти от футбольной деятельности.

На его место рассматривается кандидатура Алексея Шалаева — одного из руководителей "Горняк-Спорта", сообщает Sport.ua.

Реклама
Читайте также:

Алексей Шалаев может быть родственником Константина Жеваго, что вызывает дополнительные вопросы в футбольной и околоспортивной среде. Несмотря на вылет из УПЛ, "Ворскла" планирует заявиться в Первую лигу и продолжить участие в соревнованиях.

Константин Жеваго
Константин Жеваго (справа) и Юрий Бойко. Фото: УНИАН

Санкции и давление на Жеваго

Ранее в феврале СНБО Украины наложило санкции на владельца "Ворсклы". Он лишен права распоряжаться активами, участвовать в приватизации и арендовать госсобственность.

Также сообщалось, что в прошлом году ВАКС заочно арестовал Жеваго в рамках громкого антикоррупционного дела. На данный момент экс-президент клуба находится за границей. Тренер "Ворсклы" Юрий Максимов неоднократно говорил о задержках по зарплате перед футболистами и работниками клуба в 2025 году. 

Напомним, Сергей Ребров объяснил, почему Михаила Мудрика не вызывают в лагерь сборной Украины. 

Легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих претендуют на победу в престижном турнире. 

Бывший футболист "Динамо" продолжит карьеру в амбициозном украинском клубе. 

Эрлинг Холанн поможет "Манчестер Юнайтед" подписать одного из самых результативных форвардов мира. 

спорт футбол Константин Жеваго Полтава Ворскла
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации