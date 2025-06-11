Санкции добралиcь до Ворсклы — Жеваго уходит из футбола

Футболисты "Ворсклы" перед матчем. Фото: УНИАН

У полтавской "Ворсклы" в ближайшее время может измениться структура собственности. Почетный президент клуба Константин Жеваго намерен уйти от футбольной деятельности.

На его место рассматривается кандидатура Алексея Шалаева — одного из руководителей "Горняк-Спорта", сообщает Sport.ua.

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Алексей Шалаев может быть родственником Константина Жеваго, что вызывает дополнительные вопросы в футбольной и околоспортивной среде. Несмотря на вылет из УПЛ, "Ворскла" планирует заявиться в Первую лигу и продолжить участие в соревнованиях.

Константин Жеваго (справа) и Юрий Бойко. Фото: УНИАН

Санкции и давление на Жеваго

Ранее в феврале СНБО Украины наложило санкции на владельца "Ворсклы". Он лишен права распоряжаться активами, участвовать в приватизации и арендовать госсобственность.

Также сообщалось, что в прошлом году ВАКС заочно арестовал Жеваго в рамках громкого антикоррупционного дела. На данный момент экс-президент клуба находится за границей. Тренер "Ворсклы" Юрий Максимов неоднократно говорил о задержках по зарплате перед футболистами и работниками клуба в 2025 году.

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