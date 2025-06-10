Умер Вадим Немешкало — ветеран полтавской Ворсклы

Вадим Немешкало. Фото: "Ворскла"

В семье полтавской "Ворсклы" произошла большая потеря. Умер бывший нападающий клуба Вадим Немешкало.

Об этом "Ворскла" сообщила на официальном сайте клуба.

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Бывший нападающий клуба Немешкало скончался на 56-м году жизни.

В составе полтавского клуба Немешкало выступал с 1986 по 1990 год, а затем вернулся в состав команды в сезонах 1993/94 и 1995/96.

Из-за проблем со здоровьем Немешкало завершил карьеру в 30 лет.

Кроме "Ворсклы", игрок провел два матча за сборную Молдовы.

После завершения игровой карьеры Немешкало работал тренером-селекционером в одесском "Черноморце" с 2003-2005 гг.

Клуб выразил соболезнования семье и близким покойного.

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