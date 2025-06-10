Умер Вадим Немешкало — ветеран полтавской Ворсклы

Умер бывший футболист полтавской Ворсклы
В семье полтавской "Ворсклы" произошла большая потеря. Умер бывший нападающий клуба Вадим Немешкало.
Об этом "Ворскла" сообщила на официальном сайте клуба.
"Ворскла" потеряла своего ветерана
Бывший нападающий клуба Немешкало скончался на 56-м году жизни.
В составе полтавского клуба Немешкало выступал с 1986 по 1990 год, а затем вернулся в состав команды в сезонах 1993/94 и 1995/96.
Из-за проблем со здоровьем Немешкало завершил карьеру в 30 лет.
Кроме "Ворсклы", игрок провел два матча за сборную Молдовы.
После завершения игровой карьеры Немешкало работал тренером-селекционером в одесском "Черноморце" с 2003-2005 гг.
Клуб выразил соболезнования семье и близким покойного.
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