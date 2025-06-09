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Главная Спорт На войне погиб известный футбольный арбитр

На войне погиб известный футбольный арбитр

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 20:49
Погиб футбольный арбитр из Киева Василий Гандзий
Погибший арбитр Василий Гандзий. Фото: УАФ

Украинский футбол понес очередную потерю. На этот раз пламя боевых действий унесло столичного футбольного арбитра Василия Гандзия.

О гибели судьи сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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По информации УАФ, 43-летний погибший был арбитром Коллегии футбольных арбитров Киева и наблюдателем арбитража ДЮФЛ.

При этом, он был воспитанником СДЮСШ "Смена" (Киев) и всю жизнь посвятил футболу.

Арбитр судил матчи ДЮФЛ, а затем стал наблюдателем арбитража. Его брат Алексей Гандзий сейчас тренирует ДЮФК "Титан Киев".

"Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия.

На щите. Честь", — заявили в УАФ.

Прощание с Василием состоится 10 июня в 13:15 по адресу: ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Похороны запланированы в 15:15 на Лесном кладбище.

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УАФ футбол Арбитр война в Украине погибшие
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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