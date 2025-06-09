Погиб футбольный арбитр из Киева Василий Гандзий

На войне погиб известный футбольный арбитр
Украинский футбол понес очередную потерю. На этот раз пламя боевых действий унесло столичного футбольного арбитра Василия Гандзия.
О гибели судьи сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Погиб футбольный судья
По информации УАФ, 43-летний погибший был арбитром Коллегии футбольных арбитров Киева и наблюдателем арбитража ДЮФЛ.
При этом, он был воспитанником СДЮСШ "Смена" (Киев) и всю жизнь посвятил футболу.
Арбитр судил матчи ДЮФЛ, а затем стал наблюдателем арбитража. Его брат Алексей Гандзий сейчас тренирует ДЮФК "Титан Киев".
"Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия.
На щите. Честь", — заявили в УАФ.
Прощание с Василием состоится 10 июня в 13:15 по адресу: ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Похороны запланированы в 15:15 на Лесном кладбище.
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