Загинув футбольний арбітр із Києва Василь Гандзій

Загиблий арбітр Василь Гандзій. Фото: УАФ

Український футбол зазнав чергової втрати. Цього разу полум’я бойових дій забрало столичного футбольного арбітра Василя Гандзія.

Про загибель судді повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

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За інформацією УАФ, 43-річний загиблий був арбітром Колегії футбольних арбітрів Києва та спостерігачем арбітражу ДЮФЛ.

При цьому, він був вихованцем СДЮСШ "Зміна" (Київ) й все життя присвятив футболу.

Арбітр судив матчі ДЮФЛ, а згодом став спостерігачем арбітражу. Його брат Олексій Гандзій нині тренує ДЮФК "Титан Київ".

"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.

На щиті. Честь", — заявили в УАФ.

Прощання з Василем відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання заплановане о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

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