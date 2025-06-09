Загинув футбольний арбітр із Києва Василь Гандзій

На війні загинув відомий футбольний арбітр
Український футбол зазнав чергової втрати. Цього разу полум’я бойових дій забрало столичного футбольного арбітра Василя Гандзія.
Про загибель судді повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Загинув футбольний суддя
За інформацією УАФ, 43-річний загиблий був арбітром Колегії футбольних арбітрів Києва та спостерігачем арбітражу ДЮФЛ.
При цьому, він був вихованцем СДЮСШ "Зміна" (Київ) й все життя присвятив футболу.
Арбітр судив матчі ДЮФЛ, а згодом став спостерігачем арбітражу. Його брат Олексій Гандзій нині тренує ДЮФК "Титан Київ".
"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.
На щиті. Честь", — заявили в УАФ.
Прощання з Василем відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання заплановане о 15:15 на Лісовому цвинтарі.
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