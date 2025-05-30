На фронті загинув відомий спортсмен Федір Єпіфанов

Федір Єпіфанов до повномасштабної війни. Фото: Facebook

З болем і повагою Україна прощається з Федором Єпіфановим. Він був талановитим фехтувальником, майстром спорту, патріотом і воїном, який віддав життя за батьківщину.

Федір Єпіфанов був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, повідомляє Федерація Фехтування України.

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Захисник України мав яскраве спортивне майбутнє, але з початком повномасштабної війни, тільки-но досягнувши повноліття, добровільно став на захист своєї країни, тимчасово залишивши кар'єру заради фронту.

Навіть після отриманого поранення він не відступив, пройшов реабілітацію та знову повернувся на передову. Його життя трагічно обірвалося наприкінці 2023 року.

Федір Єпіфанов на подіумі. Фото: Facebook

Що відомо про Федора Єпіфанова

Про мужність та відданість спортсмена говорять не тільки його бойові побратими, а й уся фехтувальна родина України. Він був справжнім бійцем як на доріжці, так і на полі бою. Національна федерація фехтування України повідомила про його загибель та висловила співчуття рідним і близьким.

Прощання з героєм відбудеться в понеділок, 2 червня, у Києві.

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