Український футболіст та військовий Дмитро Завойський загинув на фронті

Дмитро Завойський в армії. Фото: Instagram

Україна втратила ще одного воїна і людину, яка жила спортом та честю. На Донеччині трагічно загинув 32-річний український захисник Дмитро Завойський.

Він був футболістом і мав звання молодшого сержанта Збройних сил України, повідомила у Facebook Чортківська районна державна адміністрація.

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Дмитро Завойський народився 4 травня 1993 року в місті Борщів Тернопільської області. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Дмитро служив командиром мінометного взводу, виявляв ініціативу, витривалість та самовідданість.

Дмитро Завойський у ЗСУ. Фото: Facebook

Що відомо про Дмитра Завойського

На футбольному полі він був не менш стійким. З 2010 по 2015 рік виступав за команду "Борщів" у чемпіонаті Тернопільської області, пізніше захищав кольори "Галичини" (Мушкатівка-Слобідка) та "Рідної Борщівщини". 2020 року разом з останньою завоював золото Першої ліги області, а 2021-го став начальником команди, що виступала у вищій лізі.

Також Завойський грав у районних змаганнях за "Корольовку" та "Поділля" (Іване-Пусте), а в останні три роки — за "Юність" (Пилипче) в чемпіонаті Чортківського району. Навіть перебуваючи на службі, приїжджаючи у відпустку з передової, він незмінно виходив на поле, показуючи, що футбол для нього не хобі, а життя.

Завойський загинув 18 травня 2025 року внаслідок ДТП у районі села Мирове Донецької області. Йому було всього 32.

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