Український легкоатлет Петро Шукалович загинув у боях за Україну

Петро Шукалович до початку повномасштабної війни. Фото: Instagram

Прийшла звістка про ще одну трагічну втрату для українського спорту та всієї країни. У боях проти російських загарбників загинув Петро Шукалович.

Він був титулованим українським атлетом, майстром спорту з легкої атлетики, повідомляє RaceProject.

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Петро Шукалович був багаторазовим чемпіоном України в бігу на середні дистанції та майстром спорту. Він представляв Львівську область, виступав за клуб "Динамо" та прославляв український прапор на спортивних аренах. На доріжці він завжди бився до кінця.

Петро Шукалович у ЗСУ. Фото: Instagram

Що відомо про Шукаловича

Український військовослужбовець приєднався до ЗСУ ще у 2015 році. Він був частиною четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України. Шукалович за кожної зручної нагоди активно займався спортом. У 2024 році Петро став учасником естафети RaceProject.

Військовослужбовець НГУ Шукалович був чемпіоном України з марафонського бігу та тричі вигравав престижний турнір "Могриця екотрейл". Під час повномасштабної війни атлет отримав два поранення, але після реабілітації завжди повертався до побратимів.

Свій останній бій Петро Шукалович прийняв у Донецькій області. У нього залишилася дружина, яка теж служить у ЗСУ, та маленька донька.

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