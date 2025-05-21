Загинув український спортсмен, який виступав за збірну

Молодий український спортсмен загинув на фронті на Сумщині
На фронті загинув український спортсмен Ілля Ковальов. Він був майстром спорту із сучасного п'ятиборства та представляв національну збірну.
Атлет із Житомирщини пішов на війну добровольцем та віддав своє життя в бою з окупантами, повідомив у Facebook його дядько В'ячеслав Ковальов.
Федерація сучасного п'ятиборства України підтвердила, що 21-річний спортсмен Ілля Ковальов загинув, виконуючи бойове завдання в Сумській області 19 травня 2025 року. Український воїн представляв спортивне товариство "Динамо". У 2021 році він отримав звання майстра спорту, успішно виступав як в Україні, так і на міжнародній арені.
З початком повномасштабного вторгнення росіян Ілля, попри юний вік і великі спортивні перспективи, не залишився осторонь. Він добровольцем приєднався до ЗСУ. Ковальов кілька років захищав рідну країну в найгарячіших точках фронту, але в травні 2025 року зазнав поранень, які виявилися несумісними з життям. Обставини його загибелі поки не розголошуються.
Ким був Ілля Ковальов
Спортсмен народився та виріс у Житомирській області. Навчався в автомобільно-дорожньому коледжі, а потім продовжив освіту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Однокурсники та викладачі згадують його як світлу, сильну та щиру людину, а Федерація п'ятиборства назвала його людиною величезного потенціалу.
Ковальов став уже другим українським п'ятиборцем, який загинув на фронті. У січні 2023 року під Сватовим у Луганській області загинув 37-річний Михайло Кобижча — відомий тренер і спортсмен.
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