Загинув український спортсмен, який виступав за збірну

Ілля Ковальов із нагородами. Фото: Facebook

На фронті загинув український спортсмен Ілля Ковальов. Він був майстром спорту із сучасного п'ятиборства та представляв національну збірну.

Атлет із Житомирщини пішов на війну добровольцем та віддав своє життя в бою з окупантами, повідомив у Facebook його дядько В'ячеслав Ковальов.

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Федерація сучасного п'ятиборства України підтвердила, що 21-річний спортсмен Ілля Ковальов загинув, виконуючи бойове завдання в Сумській області 19 травня 2025 року. Український воїн представляв спортивне товариство "Динамо". У 2021 році він отримав звання майстра спорту, успішно виступав як в Україні, так і на міжнародній арені.

Ілля Ковальов під час турніру. Фото: Facebook

З початком повномасштабного вторгнення росіян Ілля, попри юний вік і великі спортивні перспективи, не залишився осторонь. Він добровольцем приєднався до ЗСУ. Ковальов кілька років захищав рідну країну в найгарячіших точках фронту, але в травні 2025 року зазнав поранень, які виявилися несумісними з життям. Обставини його загибелі поки не розголошуються.

Ким був Ілля Ковальов

Спортсмен народився та виріс у Житомирській області. Навчався в автомобільно-дорожньому коледжі, а потім продовжив освіту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Однокурсники та викладачі згадують його як світлу, сильну та щиру людину, а Федерація п'ятиборства назвала його людиною величезного потенціалу.

Ковальов став уже другим українським п'ятиборцем, який загинув на фронті. У січні 2023 року під Сватовим у Луганській області загинув 37-річний Михайло Кобижча — відомий тренер і спортсмен.

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