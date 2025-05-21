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Молодой украинский спортсмен погиб на фронте в Сумской области

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Дата публикации 21 мая 2025 11:49
Погиб украинский спортсмен, выступавший за сборную
Илья Ковалев с наградами. Фото: Facebook

На фронте погиб украинский спортсмен Илья Ковалев. Он был мастером спорта по современному пятиборью и представлял национальную сборную.

Атлет из Житомирщины ушел на войну добровольцем и отдал свою жизнь в бою с оккупантами, сообщил в Facebook его дядя Вячеслав Ковалев. 

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Федерация современного пятиборья Украины подтвердила, что 21-летний спортсмен Илья Ковалев погиб, выполняя боевое задание в Сумской области 19 мая 2025 года. Украинский воин представлял спортивное общество "Динамо". В 2021 году он получил звание мастера спорта, успешно выступал как в Украине, так и на международной арене. 

Илья Ковалев
Илья Ковалев во время турнира. Фото: Facebook

С началом полномасштабного вторжения россиян Илья, несмотря на юный возраст и большие спортивные перспективы, не остался в стороне. Он добровольцем присоединился к ВСУ. Ковалев несколько лет защищал родную страну в самых горячих точках фронта, но в мае 2025 года получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Обстоятельства его гибели пока не разглашаются.

Кем был Илья Ковалев 

Спортсмен родился и вырос в Житомирской области. Учился в автомобильно-дорожном колледже, а затем продолжил образование в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко. Однокурсники и преподаватели вспоминают его как светлого, сильного и искреннего человека, а Федерация пятиборья назвала его человеком огромного потенциала.

Ковалев стал уже вторым украинским пятиборцем, погибшим на фронте. В январе 2023 года под Сватово в Луганской области погиб 37-летний Михаил Кобыжча — известный тренер и спортсмен. 

Напомним, в лондонском "Челси" могут заработать внушительную сумму из-за инцидента с Михаилом Мудриком. 

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спорт Сумская область Спортсмены в ВСУ война в Украине бег
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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