Известный украинский спортсмен получил на фронте смертельное ранение

Александр Кладиенко на фронте. Фото: Instagram

Спортивный мир Украины понес очередную утрату. Известный чемпион и тренер Александр Кладиенко пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами.

Украинский спортсмен погиб во время отражения штурмового боя противника, сообщает аккаунт батальона "Свобода" в Instagram.

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Александр Кладиенко был известным в Украине представителем джиу-джитсу и обладателем черного пояса в этом стиле единоборств. Также он занимался тренерской карьерой, готовил к соревнованиям молодых спортсменов. Однако февраль 2022 года все изменил.

Прощание с Александром Кладиенко. Фото: instagram.com/svoboda.army.ua/

Кладиенко на фронте

Несмотря на возраст, Кладиенко добровольно присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину. Он принял участие в боях на многих участках фронта.

Спортивная подготовка позволила Кладиенко присоединиться к 3-му батальону "Свобода" бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Побратимы называли спортсмена "Дядя Саша". Свой последний бой Александр Кладиенко принял 14 апреля 2025 года. Он получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Прощание с украинским воином состоится 16 мая в 10:00 возле церкви в городе Вышгород Киевской области.

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