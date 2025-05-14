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Титулованный украинский спортсмен и тренер погиб на фронте

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Дата публикации 14 мая 2025 13:44
Известный украинский спортсмен получил на фронте смертельное ранение
Александр Кладиенко на фронте. Фото: Instagram

Спортивный мир Украины понес очередную утрату. Известный чемпион и тренер Александр Кладиенко пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами.

Украинский спортсмен погиб во время отражения штурмового боя противника, сообщает аккаунт батальона "Свобода" в Instagram

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Александр Кладиенко был известным в Украине представителем джиу-джитсу и обладателем черного пояса в этом стиле единоборств. Также он занимался тренерской карьерой, готовил к соревнованиям молодых спортсменов. Однако февраль 2022 года все изменил. 

Александр Кладиенко
Прощание с Александром Кладиенко. Фото: instagram.com/svoboda.army.ua/

Кладиенко на фронте 

Несмотря на возраст, Кладиенко добровольно присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину. Он принял участие в боях на многих участках фронта. 

Спортивная подготовка позволила Кладиенко присоединиться к 3-му батальону "Свобода" бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Побратимы называли спортсмена "Дядя Саша". Свой последний бой Александр Кладиенко принял 14 апреля 2025 года. Он получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. 

Прощание с украинским воином состоится 16 мая в 10:00 возле церкви в городе Вышгород Киевской области. 

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спорт Джиу-джитсу Спортсмены в ВСУ война в Украине НГУ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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