Відомий український спортсмен отримав на фронті смертельне поранення

Олександр Кладієнко на фронті. Фото: Instagram

Спортивний світ України зазнав чергової втрати. Відомий чемпіон та тренер Олександр Кладієнко пожертвував собою в боротьбі з російськими окупантами.

Український спортсмен загинув під час відбиття штурмового бою противника, повідомляє акаунт батальйону "Свобода" в Instagram.

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Олександр Кладієнко був відомим в Україні представником джиу-джитсу та володарем чорного пояса в цьому стилі єдиноборств. Також він займався тренерською кар'єрою, готував до змагань молодих спортсменів. Однак лютий 2022 року все змінив.

Прощання з Олександром Кладієнком. Фото: instagram.com/svoboda.army.ua/

Кладієнко на фронті

Попри вік, Кладієнко добровільно приєднався до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росіян до України. Він узяв участь у боях на багатьох ділянках фронту.

Спортивна підготовка дозволила Кладієнку приєднатися до 3-го батальйону "Свобода" бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж". Побратими називали спортсмена "Дядя Саша". Свій останній бій Олександр Кладієнко прийняв 14 квітня 2025 року. Він отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Прощання з українським воїном відбудеться 16 травня о 10:00 біля церкви в місті Вишгород Київської області.

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