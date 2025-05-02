Український журналіст та коментатор загинув у Донецькій області

В'ячеслав Кобржицький під час роботи. Фото: Facebook

Спортивна спільнота України дізналася про трагічну звістку з фронту. Журналіст та коментатор В'ячеслав Кобржицький пожертвував собою в бою з російськими окупантами.

Спортивний експерт провів у лавах ЗСУ рік та прийняв останній бій у Донецькій області, повідомив у Telegram-каналі журналіст Віталій Волочай.

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В'ячеслав Кобржицький отримав бойову повістку навесні 2024 року та сміливо приєднався до ЗСУ. Він встиг побувати в найгарячіших ділянках фронту. Однак на початку травня 2025 року стало відомо, що під час бою на Донеччині журналіст дістав поранення, які виявилися не сумісними з життям.

В'ячеслав Кобржицький у коментарській кабінці. Фото: Telegram

Ким був Кобржицький

Кожен уболівальник Формули-1 давно знає голос цього спортивного коментатора. В'ячеслав був фахівцем із чемпіонату шосейно-кільцевих автоперегонів, володів великим багажем знань та захоплююче коментував події зі світу спорту.

В'ячеслав Кобржицький працював спортивним коментатором до останнього дня перед мобілізацією в армію. Він без нарікань долучився до ЗСУ та зарекомендував себе хоробрим бійцем і товаришем для побратимів.

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