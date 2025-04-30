Загинув спортивний журналіст, який воював у ЗСУ після початку вторгнення

Володимир Коцур. Фото: сторінка загиблого в Facebook

Світ української спортивної журналістики поніс чергову важку втрату. На війні загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур.

Загиблому було 53 роки, повідомив парламентський Комітет з питань свободи слова.

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Володимир Коцур. Фото: сторінка загиблого в Facebook

Загинув відомий журналіст

Коцур, який був родом із Рівненщини, був у спортивній журналістиці близько трьох десятків років, за які працював в легендарних виданнях "Український футбол", "Команда" та "Спорт-Експрес в Україні".

Після початку повномасштабного російського вторгнення Коцур вступив у Збройні сили.

"Його загибель — трагічна втрата для української медіаспільноти, для захисників свободи слова, для кожного, хто цінує відповідальну журналістику і мужність.

Комітет з питань свободи слова висловлює щирі співчуття родині, побратимам, колегам та всім, хто знав Володимира. Світла пам'ять!", — заявили в Комітеті.

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