Загинув спортивний журналіст, який воював у ЗСУ після початку вторгнення

Відомий спортивний журналіст загинув на фронті
Світ української спортивної журналістики поніс чергову важку втрату. На війні загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур.
Загиблому було 53 роки, повідомив парламентський Комітет з питань свободи слова.
Загинув відомий журналіст
Коцур, який був родом із Рівненщини, був у спортивній журналістиці близько трьох десятків років, за які працював в легендарних виданнях "Український футбол", "Команда" та "Спорт-Експрес в Україні".
Після початку повномасштабного російського вторгнення Коцур вступив у Збройні сили.
"Його загибель — трагічна втрата для української медіаспільноти, для захисників свободи слова, для кожного, хто цінує відповідальну журналістику і мужність.
Комітет з питань свободи слова висловлює щирі співчуття родині, побратимам, колегам та всім, хто знав Володимира. Світла пам'ять!", — заявили в Комітеті.
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