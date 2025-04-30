Погиб спортивный журналист, который воевал в ВСУ после начала вторжения

Владимир Коцур. Фото: страница погибшего в Facebook

Мир украинской спортивной журналистики понес очередную тяжелую потерю. На войне погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур.

Погибшему было 53 года, сообщил парламентский Комитет по вопросам свободы слова.

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Владимир Коцур. Фото: страница погибшего в Facebook

Погиб известный журналист

Коцур, который был родом из Ровенской области, работал в спортивной журналистике около трех десятков лет, за которые трудился в легендарных изданиях "Украинский футбол", "Команда" и "Спорт-Экспресс в Украине".

После начала полномасштабного российского вторжения Коцур вступил в Вооруженные силы.

"Его гибель — трагическая потеря для украинского медиасообщества, для защитников свободы слова, для каждого, кто ценит ответственную журналистику и мужество.

Комитет по вопросам свободы слова выражает искренние соболезнования семье, собратьям, коллегам и всем, кто знал Владимира. Светлая память!", — заявили в Комитете.

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