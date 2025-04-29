Украинский чемпион и тренер погиб в Курской области

Известный украинский спортсмен погиб в Курской области
Украинский доброволец Андрей Дзюбан пожертвовал собой в боях с российскими войсками. Перед тем, как присоединиться к ВСУ, он был известным и титулованным спортсменом.
Дзюбан больше трех лет выполнял долг перед Украиной, сообщает "Кременчугская газета".
Андрей Дзюбан без сомнений ушел в армию добровольцем в конце февраля 2022 года. Прекрасная физическая подготовка помогла ему попасть в одно из элитных подразделений. Бывший спортсмен служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины.
За три последних года боец с позывным "Байкер" побывал в самых горячих точках фронта. Свой последний бой он принял 20 апреля в Суджанском районе Курской области, прикрывая отход побратимов.
Кем был Дзюбан до 2022 года
Уроженец села Каменные потоки Кременчугского района Полтавской области с детства увлекался спортом. Он предпочел контактные единоборства и стал мастером спорта по национальному виду единоборств "Хортинг".
Дзюбан был многократным чемпионом и призер турниров по китайскому боксу и гиревому спорту. Андрей создал и возглавил клуб кунг-фу "Единство", руководил спортивной секцией боевых искусств.
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