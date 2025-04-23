В бою на фронте погиб известный украинский тренер

Александр Бондарь в армии. Фото: Facebook

Бывший украинский спортсмен и тренер Александр Бондарь пожертвовал собой во время выполнения боевого задания на фронте. Трагедия произошла во время сражения с российскими оккупантами.

До начала полномасштабного вторжения интервентов Бондарь воспитывал юных спортсменов, сообщает в Facebook Федерация Греко-римской Борьбы Украины.

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Александр Бондарь много лет отдал греко-римской борьбе. Он достиг больших успехов в тренерской карьере. Наставник работал в Конотопской детско-юношеской спортивной школе, умел найти подход к любому воспитаннику.

Память об Александре Бондаре. Фото: Facebook

Бондарь на фронте

Спортивный тренер добровольно присоединился к украинской армии в первые дни полномасштабной войны. Хорошая подготовка Александра Бондаря помогла ему попасть в одно из боевых подразделений, которое за три года приняло участие в сражениях на самых горячих точках фронта.

Свой последний бой Бондарь принял в конце апреля. Он погиб во время прямого столкновения с оккупантами. Александр спасал своих побратимов в то время, как получил ранение, которое оказалось не совместимым с жизнью.

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