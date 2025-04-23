У бою на фронті загинув відомий український тренер

Олександр Бондар в армії. Фото: Facebook

Колишній український спортсмен та тренер Олександр Бондар пожертвував собою під час виконання бойового завдання на фронті. Трагедія сталася під час битви з російськими окупантами.

До початку повномасштабного вторгнення інтервентів Бондар виховував юних спортсменів, повідомляє у Facebook Федерація Греко-римської Боротьби України.

Реклама

Читайте також:

Олександр Бондар багато років віддав греко-римській боротьбі. Він досяг великих успіхів у тренерській кар'єрі. Наставник працював у Конотопській дитячо-юнацькій спортивній школі, умів знайти підхід до будь-якого вихованця.

Пам'ять про Олександра Бондара. Фото: Facebook

Бондар на фронті

Спортивний тренер добровільно приєднався до української армії в перші дні повномасштабної війни. Хороша підготовка Олександра Бондаря допомогла йому потрапити в один із бойових підрозділів, який за три роки взяв участь у боях на найгарячіших точках фронту.

Свій останній бій Бондар прийняв наприкінці квітня. Він загинув під час прямого зіткнення з окупантами. Олександр рятував своїх побратимів у той час, як отримав поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Нагадаємо, головний тренер "Борнмута" Андоні Іраола може очолити мадридський "Реал".

Фінал Кубка Іспанії за участю "Барселони" та "Реала" можна буде подивитися в текстовій трансляції на порталі Новини.LIVE.

Колишній воротар київського "Динамо" Георгій Бущан зіткнувся з проблемами у своїй новій команді.

Олександр Зінченко готується перейти у відому команду з чемпіонату Туреччини.