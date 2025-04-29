Український чемпіон та тренер загинув у Курській області

Відомий український спортсмен загинув у Курській області
Український доброволець Андрій Дзюбан пожертвував собою в боях із російськими військами. Перед тим, як приєднатися до ЗСУ, він був відомим та титулованим спортсменом.
Дзюбан понад три роки виконував обов'язок перед Україною, повідомляє "Кременчуцька газета".
Андрій Дзюбан без сумнівів пішов до армії добровольцем наприкінці лютого 2022 року. Прекрасна фізична підготовка допомогла йому потрапити до одного з елітних підрозділів. Колишній спортсмен служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.
За три останні роки боєць із позивним "Байкер" побував у найгарячіших точках фронту. Свій останній бій він прийняв 20 квітня в Суджанському районі Курської області, прикриваючи відхід побратимів.
Ким був Дзюбан до 2022 року
Уродженець села Кам'яні потоки Кременчуцького району Полтавської області з дитинства захоплювався спортом. Він віддав перевагу контактним єдиноборствам і став майстром спорту з національного виду єдиноборств "Хортинг".
Дзюбан був багаторазовим чемпіоном та призером турнірів із китайського боксу та гирьового спорту. Андрій створив та очолив клуб кунг-фу "Єдність", керував спортивною секцією бойових мистецтв.
Українському герою назавжди 41 рік. У нього залишилися батьки, дружина та дитина.
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