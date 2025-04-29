Український чемпіон та тренер загинув у Курській області

Андрій Дзюбан на фронті. Фото: Facebook

Український доброволець Андрій Дзюбан пожертвував собою в боях із російськими військами. Перед тим, як приєднатися до ЗСУ, він був відомим та титулованим спортсменом.

Дзюбан понад три роки виконував обов'язок перед Україною, повідомляє "Кременчуцька газета".

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Андрій Дзюбан без сумнівів пішов до армії добровольцем наприкінці лютого 2022 року. Прекрасна фізична підготовка допомогла йому потрапити до одного з елітних підрозділів. Колишній спортсмен служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.

За три останні роки боєць із позивним "Байкер" побував у найгарячіших точках фронту. Свій останній бій він прийняв 20 квітня в Суджанському районі Курської області, прикриваючи відхід побратимів.

Ким був Дзюбан до 2022 року

Уродженець села Кам'яні потоки Кременчуцького району Полтавської області з дитинства захоплювався спортом. Він віддав перевагу контактним єдиноборствам і став майстром спорту з національного виду єдиноборств "Хортинг".

Дзюбан був багаторазовим чемпіоном та призером турнірів із китайського боксу та гирьового спорту. Андрій створив та очолив клуб кунг-фу "Єдність", керував спортивною секцією бойових мистецтв.

Українському герою назавжди 41 рік. У нього залишилися батьки, дружина та дитина.

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