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Украинский комментатор погиб на фронте в Донецкой области

2 мая 2025 17:01
Иван Крутогоров - Редактор
Украинский журналист и комментатор погиб в Донецкой области
Вячеслав Кобржицкий во время работы. Фото: Facebook
Иван Крутогоров - Редактор

Спортивное сообщество Украины узнало о трагическом известии с фронта. Журналист и комментатор Вячеслав Кобржицкий пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами. 

Спортивный эксперт провел в рядах ВСУ год и принял последний бой в Донецкой области, сообщил в Telegram-канале журналист Виталий Волочай. 

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Вячеслав Кобржицкий получил боевую повестку весной 2024 года и смело присоединился к ВСУ. Он успел побывать в самых горячих участках фронта. Однако в начале мая 2025 года стало известно, что во время боя в Донецкой области журналист получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. 

Вячеслав Кобржицкий
Вячеслав Кобржицкий в комментарской кабинке. Фото: Telegram

Кем был Кобржицкий

Каждый болельщик Формулы-1 давно знает голос этого спортивного комментатора. Вячеслав был специалистом по чемпионату шоссейно-кольцевых автогонок, обладал большим багажом знаний и захватывающе комментировал события из мира спорта. 

Вячеслав Кобржицкий работал спортивным комментатором до последнего дня перед мобилизацией в армию. Он без роптаний присоединился к ВСУ и зарекомендовал себя храбрым бойцом и товарищем для побратимов. 

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