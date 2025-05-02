Украинский журналист и комментатор погиб в Донецкой области

Украинский комментатор погиб на фронте в Донецкой области
Спортивное сообщество Украины узнало о трагическом известии с фронта. Журналист и комментатор Вячеслав Кобржицкий пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами.
Спортивный эксперт провел в рядах ВСУ год и принял последний бой в Донецкой области, сообщил в Telegram-канале журналист Виталий Волочай.
Вячеслав Кобржицкий получил боевую повестку весной 2024 года и смело присоединился к ВСУ. Он успел побывать в самых горячих участках фронта. Однако в начале мая 2025 года стало известно, что во время боя в Донецкой области журналист получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.
Кем был Кобржицкий
Каждый болельщик Формулы-1 давно знает голос этого спортивного комментатора. Вячеслав был специалистом по чемпионату шоссейно-кольцевых автогонок, обладал большим багажом знаний и захватывающе комментировал события из мира спорта.
Вячеслав Кобржицкий работал спортивным комментатором до последнего дня перед мобилизацией в армию. Он без роптаний присоединился к ВСУ и зарекомендовал себя храбрым бойцом и товарищем для побратимов.
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