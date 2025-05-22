Украинский легкоатлет Петр Шукалович погиб в боях за Украину

Петр Шукалович до начала полномасштабной войны. Фото: Instagram

Пришло известие об еще одной трагической потере для украинского спорта и всей страны. В боях против российских захватчиков погиб Петр Шукалович.

Он был титулованным украинским атлетом, мастером спорта по легкой атлетике, сообщает RaceProject.

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Петр Шукалович был многократным чемпионом Украины в беге на средние дистанции и мастером спорта. Он представлял Львовскую область, выступал за клуб "Динамо" и прославлял украинский флаг на спортивных аренах. На дорожке он всегда бился до конца.

Петр Шукалович в ВСУ. Фото: Instagram

Что известно о Шукаловиче

Украинский военнослужащий присоединился к ВСУ еще в 2015 году. Он был частью четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Шукалович при каждом удобном случае активно занимался спортом. В 2024 году Петр стал участником эстафеты RaceProject.

Военнослужащий НГУ Шукалович был чемпионом Украины по марафонскому бегу и трижды выигрывал престижный турнир "Могрица эко-трейл". Во время полномасштабной войны атлет получил два ранения, но после реабилитации всегда возвращался к побратимам.

Свой последний бой Петр Шукалович принял в Донецкой области. У него осталась жена, которая тоже служит в ВСУ, и маленькая дочь.

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