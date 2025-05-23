Украинский футболист и военный Дмитрий Завойский погиб на фронте

Дмитрий Завойский в армии. Фото: Instagram

Украина потеряла еще одного воина и человека, который жил спортом и честью. В Донецкой области трагически погиб 32-летний украинский защитник Дмитрий Завойский.

Он был футболистом и носил звание младшего сержанта Вооруженных сил Украины, сообщила в Facebook Чортковская районная государственная администрация.

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Дмитрий Завойский родился 4 мая 1993 года в городе Борщев Тернопольской области. С первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту родины. Дмитрий служил командиром минометного взвода, проявлял инициативу, выносливость и самоотверженность.

Дмитрий Завойский в ВСУ. Фото: Facebook

Что известно о Дмитрии Завойском

На футбольном поле он был не менее стойким. С 2010 по 2015 год выступал за команду "Борщев" в чемпионате Тернопольской области, позже защищал цвета "Галичины" (Мушкатовка-Слободка) и "Родной Борщевщины". В 2020 году вместе с последней завоевал золото Первой лиги области, а в 2021-м стал начальником команды, выступавшей в высшей лиге.

Также Завойский играл в районных соревнованиях за "Королевку" и "Подолье" (Иване-Пустое), а в последние три года — за "Юность" (Пилипче) в чемпионате Чертковского района. Даже находясь на службе, приезжая в отпуск с передовой, он неизменно выходил на поле, показывая, что футбол для него не хобби, а жизнь.

Завойский погиб 18 мая 2025 года в результате ДТП в районе села Мирово Донецкой области. Ему было всего 32.

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