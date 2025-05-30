На фронте погиб известный спортсмен Федор Епифанов

Федор Епифанов до полномасштабной войны. Фото: Facebook

С болью и уважением Украина прощается с Федором Епифановым. Он был талантливым фехтовальщиком, мастером спорта, патриотом и воином, который отдал жизнь за родину.

Федор Епифанов являлся чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, сообщает Федерация Фехтования Украины.

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Защитник Украины обладал ярким спортивным будущим, но с началом полномасштабной войны, едва достигнув совершеннолетия, добровольно встал на защиту своей страны, временно оставив карьеру ради фронта.

Даже после полученного ранения он не отступил, прошел реабилитацию и вновь вернулся на передовую. Его жизнь трагически оборвалась в конце 2023 года.

Федор Епифанов на подиуме. Фото: Facebook

Что известно о Федоре Епифанове

О мужестве и преданности спортсмена говорят не только его боевые побратимы, но и вся фехтовальная семья Украины. Он был настоящим бойцом как на дорожке, так и на поле боя. Национальная федерация фехтования Украины сообщила о его гибели и выразила соболезнования родным и близким.

Прощание с героем состоится в понедельник, 2 июня, в Киеве.

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