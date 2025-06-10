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Головна Спорт Помер колишній футболіст полтавської Ворскли

Помер колишній футболіст полтавської Ворскли

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 00:34
Помер Вадим Немешкало — ветеран полтавської Ворскли
Вадим Немешкало. Фото: "Ворскла"

У сім’ї полтавської "Ворскли" сталася велика втрата. Помер колишній нападник клубу Вадим Немешкало.

По це "Ворскла" повідомила на офіційному сайті клубу.

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Колишній нападник клубу Немешкало помер на 56-му році життя.

У складі полтавського клубу Немешкало виступав з 1986 по 1990 рік, а згодом повернувся в склад команди в сезонах 1993/94 та 1995/96.

Через проблеми зі здоров’ям Немешкало завершив кар’єру у 30 років.

Крім "Ворскли", гравець провів два матчі за збірну Молдови.

Після завершення ігрової кар’єри Немешкало працював тренером-селекціонером в одеському "Чорноморці" з 2003–2005 рр.

Клуб висловив співчуття родині та близьким покійного.

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Молдова футбол Полтава померлі Ворскла
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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