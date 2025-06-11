Санкції дісталися до Ворскли — Жеваго йде з футболу

Футболісти "Ворскли" перед матчем. Фото: УНІАН

У полтавської "Ворскли" найближчим часом може змінитися структура власності. Почесний президент клубу Костянтин Жеваго має намір залишити футбольну діяльність.

На його місце розглядається кандидатура Олексія Шалаєва — одного з керівників "Гірник-Спорту", повідомляє Sport.ua.

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Олексій Шалаєв може бути родичем Костянтина Жеваго, що викликає додаткові питання у футбольному та навколоспортивному середовищі. Попри виліт з УПЛ, "Ворскла" планує заявитися до Першої ліги та продовжити участь у змаганнях.

Костянтин Жеваго (праворуч) та Юрій Бойко. Фото: УНІАН

Санкції та тиск на Жеваго

Раніше в лютому РНБО України наклала санкції на власника "Ворскли". Він позбавлений права розпоряджатися активами, брати участь у приватизації та орендувати держвласність.

Також повідомлялося, що минулого року ВАКС заочно заарештував Жеваго в рамках гучної антикорупційної справи. Наразі експрезидент клубу перебуває за кордоном. Тренер "Ворскли" Юрій Максимов неодноразово говорив про затримки із зарплати перед футболістами та працівниками клубу у 2025 році.

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