Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Екстренер Динамо розкритикував Реброва за гру на стандартах

Екстренер Динамо розкритикував Реброва за гру на стандартах

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 17:30
Хацкевич оцінив гру України з Новою Зеландією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу у другому товариському матчі в червні обіграла Нову Зеландію (2:1). Голи синьо-жовтої команди забили Олексій Гуцуляк та Олександр Зінченко. 

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував гру України на стандартах, передає портал "Український футбол".

Реклама
Читайте також:
Александр Хацкевич
Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо" Київ

Хацкевич похвалив збірну України

Хацкевич відзначив, що матч з Новою Зеландією розпочався з певного сум’яття, але згодом українці заспокоїлися й заволоділи ініціативою.

"Мені сподобалося, що грали хлопці, які, нехай і мають трішки менше майстерності за гравців основи, але билися один за одного. На полі була дійсно команда!" — заявив фахівець.

Експерт похвалив агресивність у нападі, ефективне використання флангів, численні удари та своєчасний пресинг.

Разом із тим Хацкевич вказав на слабкість оборони, яка знову дала тріщину після стандартних положень, як це було в грі з Канадою. Нова Зеландія в другому таймі зрівняла рахунок після кутового.

"Ребров багато працює з цифрами й аналізом. Проблеми з кутовими та стандартами — це те, що потрібно виправляти. У матчі з Канадою пропустили три голи з таких моментів, а тут ледь не повторилося", — зауважив Хацкевич.

Експерт додав, що позитивний результат важливий для морального підняття після поразки, але гра не була ідеальною. На його думку, до відбору на ЧС-2026, який стартує у вересні, у Реброва є час усунути недоліки, зокрема зміцнити захисну ланку й налагодити взаємодію.

Нагадаємо, Ребров розповів, чому Михайла Мудрика не викликають до табору національної команди.

Стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ярослава Магучіх претендують на перемогу в престижному турнірі.

Полтавська "Ворскла" може змінити власника після вильоту в Першу лігу.

Ерлінг Голанн допоможе "Манчестер Юнайтед" оформити перехід нової зірки футболу.

футбол Збірна України з футболу Нова Зеландія Сергій Ребров Олександр Хацкевич
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації