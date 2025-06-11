Хацкевич оцінив гру України з Новою Зеландією

Екстренер Динамо розкритикував Реброва за гру на стандартах
Збірна України з футболу у другому товариському матчі в червні обіграла Нову Зеландію (2:1). Голи синьо-жовтої команди забили Олексій Гуцуляк та Олександр Зінченко.
Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував гру України на стандартах, передає портал "Український футбол".
Хацкевич похвалив збірну України
Хацкевич відзначив, що матч з Новою Зеландією розпочався з певного сум’яття, але згодом українці заспокоїлися й заволоділи ініціативою.
"Мені сподобалося, що грали хлопці, які, нехай і мають трішки менше майстерності за гравців основи, але билися один за одного. На полі була дійсно команда!" — заявив фахівець.
Експерт похвалив агресивність у нападі, ефективне використання флангів, численні удари та своєчасний пресинг.
Разом із тим Хацкевич вказав на слабкість оборони, яка знову дала тріщину після стандартних положень, як це було в грі з Канадою. Нова Зеландія в другому таймі зрівняла рахунок після кутового.
"Ребров багато працює з цифрами й аналізом. Проблеми з кутовими та стандартами — це те, що потрібно виправляти. У матчі з Канадою пропустили три голи з таких моментів, а тут ледь не повторилося", — зауважив Хацкевич.
Експерт додав, що позитивний результат важливий для морального підняття після поразки, але гра не була ідеальною. На його думку, до відбору на ЧС-2026, який стартує у вересні, у Реброва є час усунути недоліки, зокрема зміцнити захисну ланку й налагодити взаємодію.
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