Хацкевич оцінив гру України з Новою Зеландією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу у другому товариському матчі в червні обіграла Нову Зеландію (2:1). Голи синьо-жовтої команди забили Олексій Гуцуляк та Олександр Зінченко.

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував гру України на стандартах, передає портал "Український футбол".

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Хацкевич похвалив збірну України

Хацкевич відзначив, що матч з Новою Зеландією розпочався з певного сум’яття, але згодом українці заспокоїлися й заволоділи ініціативою.

"Мені сподобалося, що грали хлопці, які, нехай і мають трішки менше майстерності за гравців основи, але билися один за одного. На полі була дійсно команда!" — заявив фахівець.

Експерт похвалив агресивність у нападі, ефективне використання флангів, численні удари та своєчасний пресинг.

Разом із тим Хацкевич вказав на слабкість оборони, яка знову дала тріщину після стандартних положень, як це було в грі з Канадою. Нова Зеландія в другому таймі зрівняла рахунок після кутового.

"Ребров багато працює з цифрами й аналізом. Проблеми з кутовими та стандартами — це те, що потрібно виправляти. У матчі з Канадою пропустили три голи з таких моментів, а тут ледь не повторилося", — зауважив Хацкевич.

Експерт додав, що позитивний результат важливий для морального підняття після поразки, але гра не була ідеальною. На його думку, до відбору на ЧС-2026, який стартує у вересні, у Реброва є час усунути недоліки, зокрема зміцнити захисну ланку й налагодити взаємодію.

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