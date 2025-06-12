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Головна Спорт Динамо підпише африканського таланта для посилення атаки

Динамо підпише африканського таланта для посилення атаки

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 10:35
Динамо Київ може підписати юного гравця збірної Малі
Усману Савані (праворуч) під час презентації. Фото: Facebook
Ключові моменти Чемпіон у пошуку посилення складу

Київське "Динамо" проявляє інтерес до 17-річного нападника юнацької збірної Малі Усмана Савани. Африканський футболіст може вирушити на перегляд у розташування чинного чемпіона України.

Джерело не називає безпосередньо "Динамо", але натякає на український клуб, повідомляє Facebook-аккаунт Reference14sport.

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Раніше повідомлялося, що "біло-сині" мають намір робити ставку на розвиток гравців із клубної академії. Проте інтерес до африканського таланта може свідчити про більш гнучкий підхід до комплектування складу. Усман Саване вважається перспективним форвардом на рівні збірних U17 і може підписати професійний контракт в Україні.

Усман Саване
Усман Саване під час матчу. Фото: Facebook

Чемпіон у пошуку посилення складу

"Динамо" завершило сезон 2024/2025 на першому місці, випередивши в напруженій боротьбі "Олександрію" та "Шахтар". Керівництво клубу планує зміцнити атакувальну лінію і, ймовірно, розглядає Саване як інвестицію в майбутнє.

Усман Саване раніше вже викликав інтерес з боку африканських та східноєвропейських клубів. У разі успішного перегляду, "Динамо" може укласти з ним контракт уже цього літа.

Нагадаємо, одним із голкіперів збірної України всерйоз зацікавився італійський "Мілан".

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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