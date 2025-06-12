Скандал у збірній Польщі — Левандовський змусив тренера піти

Роберт Левандовський під час матчу за "Барселону". Фото: Reuters/Albert Gea

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж оголосив про відставку на тлі публічного конфлікту з Робертом Левандовським. Фахівець ухвалив рішення покинути команду після позбавлення нападника капітанської пов'язки та напруженої атмосфери всередині колективу.

Пробеж повідомив про своє рішення через відкритий прощальний лист, повідомляє акаунт PZPN у соцмережі X.

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Міхал Пробеж наголосив, що робота в національній збірній була його мрією та найбільшою честю, але ситуація, що склалася в команді, вимагає радикальних кроків. За даними польських ЗМІ, саме епізод із Робертом Левандовським став точкою неповернення: зірка збірної залишилася незадоволеною не тільки рішенням тренера, а і його манерою управління.

Тренер Міхал Пробеж. Фото: Reuters

Спад на тлі конфлікту

Пробеж очолював збірну Польщі з вересня 2023 року. Під його керівництвом команда посіла останнє місце на Євро-2024 й у своїй групі дивізіону A Ліги націй. Уболівальники та експерти неодноразово говорили про роз'єднаність у колективі та дивні тренерські рішення.

"Де б не грала національна збірна, ваша підтримка була почута. Дякую всім, хто був поруч", — зазначив тренер у своєму прощальному зверненні.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" вирішив відмовитися від виступу в єврокубках на польських і німецьких стадіонах.

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