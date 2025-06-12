Вацко назвал причину отсутствия Попова в составе сборной Украины

Денис Попов празднует чемпионство. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футбольный эксперт Виктор Вацко объяснил, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров игнорирует центрального защитника "Динамо" Дениса Попова. Журналист сравнил игрока столичного клуба с другими футболистами.

Эксперт сделал вывод, что проблема Попова заключается в рабочей схеме тренерского штаба сборной Украины, сообщает YouTube-канал "Вацко Live".

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Виктор Вацко подчеркнул, что оценки защитников на уровне УПЛ не отражают их готовность играть под давлением. В большинстве матчей "Шахтера" и "Динамо" центральные защитники не испытывают реального прессинга, что скрывает их слабые стороны.

Эксперт Виктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

Игра Дениса Попова в матче с "Полесьем" стала показателем его слабости: под давлением команды-фаворита он допускал ошибки и был заменен уже в перерыве. Этот матч Вацко назвал ключевым подтверждением, почему Попов не подошел для сборной.

Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вторым критерием эксперт называет выступления в еврокубках: хотя Попов проявил себя в квалификации ЛЧ, в матчах группового этапа Лиги Европы он выглядел значительно слабее. Это тоже сыграло против него.

Что Вацко сказал о Попове

Комментатор отметил, что за четыре года в сборной защитник "Динамо" провел всего три матча — дебют в 2021 году и два выхода в Лиге наций. Денис Попов ни разу не сыграл в составе "сине-желтых" при Сергее Реброве.

Эксперт подчеркнул, что тренер национальной команды отдает предпочтение другим защитникам — Таловерову и Сватку. Ребров доверяет им как в матчах, так и в тренировках. Такие решения связаны с наблюдением за поведением игроков в условиях давления и ответственности.

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