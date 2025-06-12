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Главная Спорт Вацко объяснил, что мешает Попову попасть в сборную Украины

Вацко объяснил, что мешает Попову попасть в сборную Украины

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Дата публикации 12 июня 2025 13:01
Вацко назвал причину отсутствия Попова в составе сборной Украины
Денис Попов празднует чемпионство. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Что Вацко сказал о Попове

Футбольный эксперт Виктор Вацко объяснил, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров игнорирует центрального защитника "Динамо" Дениса Попова. Журналист сравнил игрока столичного клуба с другими футболистами. 

Эксперт сделал вывод, что проблема Попова заключается в рабочей схеме тренерского штаба сборной Украины, сообщает YouTube-канал "Вацко Live". 

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Виктор Вацко подчеркнул, что оценки защитников на уровне УПЛ не отражают их готовность играть под давлением. В большинстве матчей "Шахтера" и "Динамо" центральные защитники не испытывают реального прессинга, что скрывает их слабые стороны. 

Виктор Вацко
Эксперт Виктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

Игра Дениса Попова в матче с "Полесьем" стала показателем его слабости: под давлением команды-фаворита он допускал ошибки и был заменен уже в перерыве. Этот матч Вацко назвал ключевым подтверждением, почему Попов не подошел для сборной. 

Денис Попов
Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вторым критерием эксперт называет выступления в еврокубках: хотя Попов проявил себя в квалификации ЛЧ, в матчах группового этапа Лиги Европы он выглядел значительно слабее. Это тоже сыграло против него.

Что Вацко сказал о Попове

Комментатор отметил, что за четыре года в сборной защитник "Динамо" провел всего три матча — дебют в 2021 году и два выхода в Лиге наций. Денис Попов ни разу не сыграл в составе "сине-желтых" при Сергее Реброве. 

Эксперт подчеркнул, что тренер национальной команды отдает предпочтение другим защитникам — Таловерову и Сватку. Ребров доверяет им как в матчах, так и в тренировках. Такие решения связаны с наблюдением за поведением игроков в условиях давления и ответственности. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Денис Попов Виктор Вацко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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