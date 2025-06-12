Вацко назвав причину відсутності Попова у складі збірної України

Вацко пояснив, що заважає Попову потрапити до збірної України
Футбольний експерт Віктор Вацко пояснив, чому головний тренер збірної України Сергій Ребров ігнорує центрального захисника "Динамо" Дениса Попова. Журналіст порівняв гравця столичного клубу з іншими футболістами.
Експерт зробив висновок, що проблема Попова полягає в робочій схемі тренерського штабу збірної України, повідомляє YouTube-канал "Вацко Live".
Віктор Вацко підкреслив, що оцінки захисників на рівні УПЛ не відображають їхню готовність грати під тиском. У більшості матчів "Шахтаря" та "Динамо" центральні захисники не відчувають реального пресингу, що приховує їхні слабкі сторони.
Гра Дениса Попова в матчі з "Поліссям" стала показником його слабкості: під тиском команди-фаворита він припускався помилок та був замінений уже в перерві. Цей матч Вацко назвав ключовим підтвердженням, чому Попов не підійшов для збірної.
Іншим критерієм експерт називає виступи в єврокубках: хоча Попов проявив себе у кваліфікації ЛЧ, у матчах групового етапу Ліги Європи він виглядав значно слабшим. Це теж зіграло проти нього.
Що Вацко сказав про Попова
Коментатор зазначив, що за чотири роки у збірній захисник "Динамо" провів лише три матчі — дебют 2021 року та два виходи в Лізі націй. Денис Попов жодного разу не зіграв у складі "синьо-жовтих" за Сергія Реброва.
Експерт підкреслив, що тренер національної команди віддає перевагу іншим захисникам — Таловєрову та Сватку. Ребров довіряє їм як у матчах, так і в тренуваннях. Такі рішення пов'язані зі спостереженням за поведінкою гравців в умовах тиску та відповідальності.
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