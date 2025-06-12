Вацко назвав причину відсутності Попова у складі збірної України

Денис Попов святкує чемпіонство. Фото: пресслужба "Динамо"

Футбольний експерт Віктор Вацко пояснив, чому головний тренер збірної України Сергій Ребров ігнорує центрального захисника "Динамо" Дениса Попова. Журналіст порівняв гравця столичного клубу з іншими футболістами.

Експерт зробив висновок, що проблема Попова полягає в робочій схемі тренерського штабу збірної України, повідомляє YouTube-канал "Вацко Live".

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Віктор Вацко підкреслив, що оцінки захисників на рівні УПЛ не відображають їхню готовність грати під тиском. У більшості матчів "Шахтаря" та "Динамо" центральні захисники не відчувають реального пресингу, що приховує їхні слабкі сторони.

Експерт Віктор Вацко. Фото: скріншот YouTube

Гра Дениса Попова в матчі з "Поліссям" стала показником його слабкості: під тиском команди-фаворита він припускався помилок та був замінений уже в перерві. Цей матч Вацко назвав ключовим підтвердженням, чому Попов не підійшов для збірної.

Денис Попов під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Іншим критерієм експерт називає виступи в єврокубках: хоча Попов проявив себе у кваліфікації ЛЧ, у матчах групового етапу Ліги Європи він виглядав значно слабшим. Це теж зіграло проти нього.

Що Вацко сказав про Попова

Коментатор зазначив, що за чотири роки у збірній захисник "Динамо" провів лише три матчі — дебют 2021 року та два виходи в Лізі націй. Денис Попов жодного разу не зіграв у складі "синьо-жовтих" за Сергія Реброва.

Експерт підкреслив, що тренер національної команди віддає перевагу іншим захисникам — Таловєрову та Сватку. Ребров довіряє їм як у матчах, так і в тренуваннях. Такі рішення пов'язані зі спостереженням за поведінкою гравців в умовах тиску та відповідальності.

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