Ливерпуль потратит 360 млн на четырех звезд футбола

Бредли Барколя во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Английский "Ливерпуль" не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке. После заключения рекордной сделки по Флориану Вирцу и перехода Милоша Керкеша клуб готовит следующий громкий ход.

Следующим крупным приобретением может стать вингер "ПСЖ" Брэдли Барколя, сообщает Football Transfers.

Реклама

Читайте также:

Трансфер футболиста сборной Франции оценивается более чем в 120 млн евро, что делает его одной из самых дорогих целей "красных" этим летом. Однако "Ливерпуль" не собирается останавливаться на точечном усилении состава.

Флориан Вирц стал главной трансферной целью "Ливерпуля". Фото: Reuters/Heiko Becker

Кто может перебраться на "Энфилд"

Клуб уже подписал правого защитника Джереми Фримпонга за 40 млн, а переход Керкеша из "Борнмута" на завершающей стадии. На фоне этого интерес к Барколя выглядит как продолжение амбициозной стратегии, ведь общая сумма летних инвестиций "Ливерпуля" может превысить 360 млн.

Французский вингер интересует не только англичан — "Бавария" тоже хочет усилить фланг и рассматривает Барколя как основную цель, хотя параллельно изучает вариант с Нико Уильямсом из "Атлетика". "ПСЖ", в свою очередь, не спешит расставаться со своим талантом.

Претенденты на трансфер в "Ливерпуль"

Флориан Вирц ("Байер", 150 млн)

Бредли Барколя ("ПСЖ", 120 млн)

Милош Керкеш ("Борнмут", 53 млн)

Джереми Фримпонг ("Байер", 40 млн)

Милош Керкеш (слева) в матче против "Лестера". Фото: Reuters/John Sibley

Флориан Вирц должен стать самым дорогим трансфером в истории Премьер-лиги, за него заплатят 150 млн евро. Также почти завершен переход Керкеша за 53 млн. С учетом подписания Фримпонга, "Ливерпуль" показывает, что серьезно намерен защитить титул чемпиона Англии.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в Италии.

Донецкий "Шахтер" перенесет еврокубковые матчи из Польши и Германии в другую страну.

Киевское "Динамо" не спешит отказываться от легионеров и хочет подписать талантливого иностранца.

Итальянская "Рома" собирается продать Артема Довбика из-за требования нового тренера.