Довбика выставили на трансфер — тренер хочет избавиться от форварда

Артем Довбик во время матча за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини решил отказаться от услуг украинского нападающего Артема Довбика. Итальянский специалист дал распоряжение выставить игрока на трансфер.

Гасперини не считает Довбика подходящим под свои тактические требования, сообщает Calcio in Pillole.

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Наставник ожидает от форварда постоянной работы без мяча, интенсивного прессинга и высокой мобильности. Артем Довбик, по мнению Джан Пьеро Гасперини, слишком статичен и не соответствует динамике, которую требуют игровые модели итальянского тренера.

Кто заменит Довбика в "Роме"

"Рома" уже ведет переговоры с потенциальными покупателями украинца. Интерес поступил от клубов из Англии и Германии. Однако проблемой может стать цена: прошлым летом клуб заплатил за Довбика 40 млн евро, и теперь вернуть такую сумму будет непросто.

Артем Довбик в Англии. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

При этом Гасперини уже нашел замену в лице форварда "Аталанты" Джанлуки Скамакки. Сообщается, что игрок дал согласие на трансфер, а его стоимость составит около 25 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Артем Довбик провел за "Рому" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

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